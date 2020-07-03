Система контроля качества воздуха «Башнефти» получила международную аккредитацию

В северной части Уфы вблизи большой промышленной зоны работают две автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха. Компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») установила их в предыдущие годы, но международную аккредитацию система получила только сейчас, успешно зарекомендовав свою эффективность. С помощью этой высокотехнологичной и современной системы можно с высокой точностью определить уровень загрязнения воздуха, и главное – помочь определить источник вредных выбросов по их химическому составу. Мы побывали на одной из таких станций в парке около ДК Химиков и лично убедились в ее эффективности.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Вдали от оживленных автомагистралей, в самом сердце парка Нефтехимиков в Уфе, располагается с виду неприметная металлическая коробка, огражденная забором. Однако внутри этого простого сооружения находится, по сути, настоящий высокотехнологичный комплекс работающий в автономном режиме. Все данные, которые собирает станция, оперативно передаются в управление государственного аналитического контроля министерства экологии Башкирии.

С получением международной аккредитации, станция контроля воздуха «Башнефти» приобрела статус официального источника информации о состоянии атмосферного воздуха в северной части Уфы. Теперь данные, которые она передает, признаются точными и соответствующими всем международным стандартам.

Станция контроля атмосферного воздуха работает не первый год, но международную аккредитацию получила в этом году

Станции могут определить в воздухе повышенное содержание практически любого вещества. Среди наиболее распространенных, специалисты выделяют оксид серы, оксиды азота, углекислый газ, сероводород, углеводороды и даже пыль. Станция самостоятельно определяет и метеорологические параметры: направление ветра, влажность, температуру воздуха и атмосферное давление.

КАК РАБОТАЕТ

Принцип работы аккредитованной системы контроля воздуха довольно простой. Внутри станций расположены воздухозаборные зонды, которые «втягивают» воздух и подают его на газоанализаторы. Затем состав воздуха анализируется, а данные в онлайн режиме передаются в министерство экологии Башкирии и в «Башнефть».

Станция в парке Химиков проводит постоянный контроль качества воздуха и распознает 20 видов загрязнителей в атмосфере.

О том, какую пользу Уфе приносит система контроля качества воздуха, рассказал начальник отдела аналитического контроля промышленных выбросов и атмосферного воздуха минэкологии Башкирии Рустам Сабиров.

- Данный экологический пост работает в круглосуточном режиме и измеряет загрязняющие вещества. Полезен он тем, что с его помощью мы можем определить, какие вещества превышают норму. Более того, мы можем определить источник загрязнения, - отмечает Рустам Сабиров.

Данные поступают в министерство экологии Башкирии и в «Башнефть»

По его словам, место расположения станции было выбрано не случайно. Задача конкретно этой – контроль воздуха в северном промышленном районе Уфы. А в парке ее установили, специально подальше от дороги - чтобы не было погрешности при отборе результатов. Таким образом, станция сможет точно и четко определить степень влияния промышленных предприятий на атмосферу.

Рассказал он и о нынешнем состоянии атмосферного воздуха в северной части Уфы.

- По сравнению с прошлыми годами, мы видим улучшение качества атмосферного воздуха. Это все из-за того, что крупные предприятия проводят постоянную модернизацию оборудования, устанавливают новые фильтры, - подчеркнул Рустам Сабиров.

Так выглядит станция изнутри

КРОМЕ ТОГО

Отметим, что компания «Башнефть» реализует, пожалуй, самые масштабные природоохранные проекты в республики. Так, на территории филиала «Башнефть-Уфанефтехим» действует крупнейший в Евразии комплекс биологических очистных сооружений. Его производительность составляет 84 тысячи кубометров в сутки. Его роль в сохранении экологического баланса реки Белой сложно переценить.

Кроме того, «Башнефть» успешно реализует проекты по утилизации и переработке промышленных отходов и ведет постоянную реконструкцию промысловых трубопроводов.