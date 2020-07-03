2020-07-02T20:59:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 3 июля: жителей республики будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 3 июля
Яна БАЗЕКИНА
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На улицу горожанам по-прежнему не рекомендуют выходить без защитной маскиНа улицу горожанам по-прежнему не рекомендуют выходить без защитной маскиФото: Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии и публиковать последние новости. Так, по данным регионального минздрава, в республике в настоящий момент насчитывается 5450 человек с подтвержденным коронавирусом (+45 за минувшие сутки). 528 пациентов проходят лечение в стационаре: из них 28 человек находятся в тяжелом состоянии, а 12 подключены к ИВЛ. Еще 1785 человек с легкой или бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

- Всего с полным выздоровлением выписаны 3119 человек. Количество скончавшихся от коронавируса неизменно и составляет 18 человек, - добавили в ведомстве.

Также, как отметили в минздраве, большинство заболевших коронавирусом в республике – это люди от 26 до 50 лет. Они составляют 41,4 % от всех ковидных пациентов. На втором месте категория населения в возрасте от 51 до 60 лет – 23,4 %, а на третьем месте – люди в возрасте от 61 до 80 лет (20,1%).

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ БЕСПЛАТНО ОБСЛЕДУЮТ НА АНТИТЕЛА К COVID-19

Жителей Башкирии в ближайшее время начнут бесплатно обследовать на антитела к коронавирусу, чтобы определить популяционный иммунитет (та часть населения, организм которой приобрел устойчивость к COVID-19 после перенесенного заболевания). Об этом на очередном брифинге сообщили замминистра здравоохранения Ирина Кононова и главный эпидемиолог республики Анна Казак.

- В настоящее время региональный Роспотребнадзор совместно с Минздравом определяет контингент подлежащих к обследованию людей разных возрастных категорий для изучения и дальнейших прогнозов в борьбе с ковидом и формирования популяционного иммунитета. Готовятся соглашения с лабораториями на проведение исследований на бюджетной основе, - уточнила главный врач Центра Анна Казак. – Пока по результатам проведенных обследований только 2,5-4,2% имеют антитела к коронавирусу, и это совсем небольшие цифры.

Исследования на антитела будут проводиться в разных возрастных категориях граждан – от детей до пенсионеров. Пока в регионе тест на иммунитет прошло небольшое количество людей. В Москве, где было обследовано как минимум 10% населения, при этом антитела выявились у 18-20% обследуемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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