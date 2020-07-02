Опасен не только борщевик: как жителю Башкирии не попасть в больницу прямиком из сада

Лето, солнце, самое время отправиться на дачу или устроить пикник на природе. Отправляясь за город, мы защищаемся от клещей, покупаем репелленты от назойливых комаров, отгоняем мух и пчел. Вот только опасность представляют не только насекомые, но и растения – казалось бы, совершенно безобидные, могут оказаться смертельно ядовитыми (привет, поганки!) или вызывать сильные дерматиты.

Вот так и вот мой ребенок весело играл с друзьями на даче, сражался с крапивой, а наутро проснулся со здоровенными волдырями на ногах, напоминающие ожоги. Удостоверившись, что чадо не игралось с кипятком, я начала перебирать в голове возможные варианты. Аллергия на укусы комаров? Так там вроде припухлость и покраснение только. Аллергия на крапиву? Тоже вряд ли. Тем временем ребенок начал капризничать, жаловаться на сильный зуд и боль в ноге, поэтому было принято решение не рисковать и ехать в больницу.

Сок борщевика начинает действовать при воздействии ультрафиолетаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это у вас ожог от борщевика, - констатировал после осмотра врач. – Лечится, но долго и неприятно. Запасайтесь бинтами, средствами от ожогов и антигистаминными препаратами. Вам еще повезло, что только ноги задело. При больших поражениях пришлось бы лечь в больницу.

Вот тебе и борщевик…

ВЫРАСТИЛИ БОРЩЕВИК В ОГОРОДЕ – РИСКУЕТЕ НАРВАТЬСЯ НА ШТРАФ

Почти две недели мы лечили ожоги и параллельно вырубали повсюду злостный сорняк, чтобы никто больше не пострадал. На всякий случай, напомним, как выглядит опасный борщевик Сосновского, чтобы и вы смело обходили его стороной.

Это огромное растение под три метра в высоту, усеянное белыми соцветиями, собранными в зонтики. Между прочим, борщевик является дальним родственником петрушки и укроп, а в СССР его выращивали как сельскохозяйственную культуру – растет буквально на глазах, неприхотлив, и заморозки, и вредители ему нипочем. Вот только почему-то животные его ели неохотно, в молоке и мясе потом обнаруживались ядовитые вещества – фурокумарины, а главное, колхозники, которые занимались уборкой урожая, часто получали сильнейшие ожоги, напоминающие солнечные, многие слепли и даже умирали. Именно поэтому было принято решение не засевать борщевиком поля, но не тут-то было: он быстро превратился в злостный сорняк, который расползся по полям. У многих дачников он встречается и на огородах, но его сразу же стараются уничтожить: во-первых, здоровье важнее, во-вторых, если борщевик переползет на соседний огород, придется заплатить внушительный штраф.

Аромат цветущего багульника может вызвать сильную головную боль и аллергиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ» СОРНЯК

Вообще у борщевика Сосновского опасны все части – листья, стебель и цветы. При этом сок борщевика «работает» только в солнечную погоду, под действием ультрафиолета. То есть в пасмурную погоду или дома вы можете хоть обложиться борщевиком – и ничего. А вот если выйти на солнце…

А вот если выйти на солнце, в этот же день вы тоже не заметите никаких тревожных звоночков: максимум, кожа потемнеет или начнется слабый зуд. Зато уже на следующий день появляются огромные ожоговые волдыри, заполненные прозрачной жидкостью. Волдыри могут сливаться между собой и лопаться, образуя огромную мокнущую язву. Так вот, если площадь поражения будет более 80 процентов – человек умирает. А если сок борщевика попадет в глаза, то можно ослепнуть!

Сами ожоги заживают очень долго, около месяца, причем зачастую без медицинской помощи не обойтись. А вот после заживания могут оставаться шрамы, поэтому сразу же приступайте к лечению: обильно смазывайте ожог «Пантенолом» или другими противоожоговыми препаратами.

- Ни в коем случае не вскрывайте волдыри, чтобы избежать инфицирования, и забудьте про народные методы лечения – никакой сметаны или масла на ожог. Если рана все же долго не будет затягиваться, обратитесь к врачу, - советует врач Ирик Идрисов.

Аконит ядовит от листьев до корней. Фото: Википедия

ДРУГИЕ ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ НА ВАШЕЙ КЛУМБЕ ИЛИ В САДУ

Вы не поверите, но многие декоративные растения на вашей клумбе или в саду могут быть смертельно ядовиты. Например, так любимые многими садоводами нарциссы, гиацинты и безвременник (листья которого легко перепутать со съедобной черемшой) и даже нежные подснежники – если отведать их луковицы, можно получить серьезное пищевое отравление. В частности, содержащийся в луковицах алкалоид ликорин влияет на рвотный центр в мозгу, поэтому «приятное» времяпрепровождение вам точно обеспечено. Ядовит и сок этих цветов: попадая на кожу, он вызывает дерматит и раздражение. Поэтому при прополке, срезке и пересадке растений необходимо работать в защитных перчатках, а при попадании сока на кожу или слизистую, быстрее смыть водой.

Некоторые умудряются спутать луковицу нарцисса с репчатым луком и оказываются в больнице с отравлениемФото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще одно декоративное растение, у которого ядовиты абсолютно все части – даже пыльца и запах – аконит (ведьмин цветок, царь-трава), так что не срезайте эти фиолетовые хрупкие цветки для букетов. Раньше из его сока готовили яд для отравленных стрел, делали приманку для хищников. Сейчас аконитом украшают клумбы, не догадываясь, что он вызывает сильную рвоту желчью и даже потерю памяти.

А ландыши – эти знаменитые майские цветы с нежным ароматом, в курсе ли вы, что они даже отравляют воду, в которой стоят, а если съесть парочку ягод, которые образуются на стебле после цветения, можно получить смертельное отравление. Также не рекомендуется ставить букет ландышей в спальне при закрытом окне, иначе наутро можно проснуться с сильной головной болью.

Даже любимые ландыши могут быть смертельно опасны, если употреблять их в пищуФото: Александр ГЛУЗ

Многие дачники любят украшать свои дома, беседки и веранды девичьим виноградом. Листья этого красивого декоративного растения ярко-зеленые летом, а к осени начинают краснеть, а также поспевают маленькие темно-синие ягоды, которые в отличие от обычного винограда, опасны для поедания – могут вызвать сильную рвоту и расстройство кишечника. Категорически запрещено употреблять в пищу плоды клещевины и вьющейся жимолости, паслена и бобовника. В ягодах бобовника, например, содержится опаснейший яд – нейротоксин, вызывающий рвоту, учащение пульса и удушье.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Первая помощь при ожоге от борщевика

- Если на кожу попал сок борщевика, ни в коем случае не трите это место – так вы только увеличите площадь поражения. Лучше аккуратно промокните платком или любой сухой тканью.

- Как можно быстрее зайдите в помещение, особенно, если на улице ярко светит солнце. Тенек под деревьями тоже не спасет – ультрафиолет проникает повсюду. А вот если вы находитесь в чистом поле и до дома бежать далековато, перемотайте место ожога плотной тканью – рубашкой или майкой.

- Дома тщательно промойте кожу с мылом (лучше дважды), а после нанесите «Пантенол» или любой другой крем от ожогов (никакой сметаны или масла!).

- После хотя бы 2-3 дня, выходя на улицу, выбирайте одежду, прикрывающую пораженное место от ультрафиолета.

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями

При отравлении растениями необходимо вызвать рвоту, промыть желудок и принять энтеросорбент (хотя бы активированный уголь) и немедленно вызвать скорую помощь. Помните, в некоторых случаях счет может идти на минуты – особенно, если появилась одышка, спутанность сознания, потеря зрения или сознания.

Вообще, если в семье есть маленькие дети или домашние животные, лучше не высаживать опасные растения. А если уж они растут – объяснить детям, что нельзя есть ягоды, пробоваться на вкус цветы и листья и вообще рвать цветы без разрешения.