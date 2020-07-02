Улицы Уфы охватили десятки новых камер фиксации нарушений ПДД: рассказываем, за что «ловят» и где появились

Каждый год в Башкирии в ДТП гибнут сотни человек. Цифры, конечно, с каждым годом снижаются, но все равно остаются внушительными. Например, в том году аварии унесли жизни свыше 450 человек. Решить проблему смертности на дорогах помогают камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. В последние две недели в Уфе и других городах и районах Башкирии они появились в новых местах. Расскажем, какие нарушения фиксирует оборудование, и где эти камеры установили в столице.

ВСЕГО 609 НОВЫХ КАМЕР

Как рассказали в региональном Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения,за последнее время в Башкирии появилось 609 новых устройств. Все они «работают» на скорость – фиксируют нарушение скоростного режима.

- В республике за последнее время действительно выросло количество камер на дорогах. Работа по их установке проводится уже с августа прошлого года. Вытянутые камеры, которые привлекли внимание автомобилистов, называются «Автоураган ВСМ». Назвать их каким-то новым изобретением нельзя – они появились еще шесть лет назад, и уже пять лет они следят за порядком на российских дорогах. Главным рабочим инструментом этих камер является фиксация превышения скоростных режимов. Эти камеры пришли во многие муниципалитеты республики и уже охватили всю Башкирию. Нашей задачей как раз было сделать так, чтобы эти камеры появились во всех населенных пунктах республики, где их никогда раньше не было. До этого времени были охвачены Уфа и другие крупные города, затем Росавтодор установил камеры на федеральных трассах, теперь – и в сельских муниципалитетах. В последних отсутствует выделенная полоса для общественного транспорта, следовательно, нет смысла устанавливать здесь кречеты, то есть камеры, которые работают и на автобусную полосу. Для сельских поселений будет достаточно и «Автоураганов», - рассказывает начальник Центра, полковник полиции Артур Чингизов.

Все нарушения ПДД приходят в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПОЯВИЛИСЬ

Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима, «Автоураганы» как раз «работают» на скорость – фиксируют нарушение скоростного режима.

- Дело в том, что последствия аварии напрямую зависят от скорости. Сейчас у нас наблюдается положительная динамика по погибшим в авариях – гибнут меньше, чем в прошлые годы. Мы этот вопрос двигаем и развиваем дальше, - продолжает сотрудник дорожной полиции.

В Уфе новые камеры поселились на улицах Бакалинской, Сипайловской, Авроры, на автодорогах Уфа-Шакша рядом с Максимовкой и Уфа-Иглино.

Помимо камер за снижение количества механических аварий и аварий с пострадавшими отвечают и новые светофоры со светодиодными опорами, которые видно издалека. Как ранее отмечали дорожные полицейские, водитель за километр видит, какой свет горит на перекрестке и выбирает нужную скорость.

Накануне такой современный светофор установили и на участке улицы Перспективной в районе поворота в поселок Максимовка. С просьбами установить здесь светофоры неоднократно обращались жители поселка – ранее сельчане были вынуждены переходить четырехполосную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас же, 22 июня, на участке появился как пешеходный светофор, так и светофоры для автомобилей.Три дня он работал в режиме желтого мигания – за эти дни дорожники проверяли оборудование и удостоверились в его надежности, пояснили в мэрии.

В первую очередь новые светофорные объекты устанавливаются на аварийно опасных участках. Неделю назад новый светофор был установлен на еще одном оживленном перекрестке улиц Кольцевой и Мира.