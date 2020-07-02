Коронавирус в Башкирии, последние новости на 2 июля: зараза идет на спад, а власти продолжают снимать ограничения

Показатель заражаемости коронавирусом в Башкирии продолжает плавное падение. За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 44 человек (5405 – с начала пандемии) – меньше было только 6 мая, когда было всего 24 новых инфицированных. Наблюдается резкое сокращение зараженных, лечащихся в больницах. На данный момент таковых всего 517, при этом 29 из них – в тяжелом состоянии, а 12 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Что касается пациентов, выписанных по выздоровлению, то их число уже перевалило за 3 тысячи человек. Если быть точнее, то за все время от ковида вылечилось уже 3104 человека. Количество умерших остается неизменным. Официально от коронавируса скончалось 18 человек.

В регионе продолжается спад по новым инфицированным

ГЛАВА БАШКИРИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБНОВИЛ «КОРОНАВИРУСНЫЙ» УКАЗ

Глава Башкирии внес очередные поправки в свой указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Радий Хабиров анонсировал изменения в документе еще в начале недели на оперативном совещании. В обновленном указе были отражены новые послабления. Коротко – о каждом.

В торговых центрах разрешено работать кафе, барам и ресторанам с условием, что для них выделено отдельное помещение.

15 июля по всей республике откроются детские санатории и пришкольные лагеря.

Абитуриенты теперь прийти в вуз или суз и лично подать документы на поступление. Раньше это можно было сделать только по дистанционке.