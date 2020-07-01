Самый быстрый и безопасный способ: Яндекс.Заправки стали доступны на АЗС «Башнефти»

Совсем недавно на автозаправках компании «Башнефть», входящей в структуру «Роснефти», появилась возможность бесконтактной оплаты топлива с помощью сервиса Яндекс.Заправки. Актуальный и удобный способ, помогающий сэкономить время и избежать очередей на кассе, уже заработал на АЗС компании в Уфе и близлежащих районах Башкирии. Подробнее о том, как работает новый сервис и о впечатлениях бывалых водителей, в материале «Комсомолки».

БЫСТРО И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Чтобы ускорить процесс заправки на АЗС «Башнефти» нужно всего лишь скачать мобильное приложение Яндекс.Заправки. Оно удобно еще и тем, что полностью интегрировано в Навигатор и Яндекс.Карты и во время движения показывает водителю, где находится ближайшая заправка. О преимуществах сервиса в беседе с «Комсомолкой» рассказала мама двоих детей и водитель со стажем Евгения Андреева.

- Главное преимущество Яндекс.Заправок – то, что они работают сразу в навигаторе. Он сам предлагает заехать на заправку, а тебе остается только выбрать номер колонки, марки бензина и все – деньги списываются с карты. Все абсолютно бесконтактно – сегодня это особенно актуально, - делится своим опытом Евгения.

По ее словам, впервые она оценила преимущества сервиса Яндекс.Заправки на АЗС «Башнефти» во время путешествия с детьми.

- Тогда у меня еще не было приложения, я ехала по Навигатору и решила воспользоваться его «подсказкой» и заехать на заправку. Тогда я была с двумя маленькими детьми. Здесь надо понимать, я стараюсь избегать заезда на заправку с ними, потому что для них это стресс, ведь они остаются одни в закрытой машине. А с приложением мне не надо идти до кассы – я заправляюсь, а дети сидят спокойно, - говорит молодая мама.

Из плюсов нового сервиса Евгения отмечает также, что если водитель вдруг не стал по какой-либо причине заправлять автомобиль, то деньги на карту возвращаются моментально.

- Это очень удобно и хорошо, что все больше АЗС «Башнефти» подключаются к этому сервису, - отмечает она.

«ДАЖЕ ИЗ МАШИНЫ ВЫХОДИТЬ НЕ НУЖНО»

Работу специального приложения Яндекс.Заправки на АЗС «Башнефти» высоко оценил и другой водитель, Азат Тазетдинов.

- Это отличное нововведение. Самое главное, ты не стоишь в очереди и процесс заправки ускорился в разы, мне это нравится. Пока, если честно, не могу привыкнуть, потому что все слишком просто – даже из машины выходить не нужно, - поделился впечатлениями Азат.

Несмотря на то, что сервис появился на АЗС «Башнефти» не так давно, многие водители уже оценили его преимущества. Даже те, кто обычно никуда не спешит.

- Обычно, конечно, я люблю зайти на заправку, купить вкусный кофе, перекусить. Но когда время поджимает, то тут, конечно, только сервис Яндекс.Заправки на «Башнефти». По моему многолетнему опыту – это однозначно самый быстрый и безопасный способ заправки, - заявила в беседе с «Комсомолкой» водитель Карина Батталова.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

Сервис Яндекс.Заправки доступен уже на 5112 АЗС по всей России. С присоединением «Роснефти» количество заправочных станций на платформе Яндекс увеличится почти в два раза. В Башкирии Яндекс.Заправки доступны пока на 66 АЗС «Башнефти», в планах значительно расширить географию действия бесконтактной оплаты топлива.