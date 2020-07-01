Коронавирус в Башкирии, последние новости на 1 июля: большинство больных – люди от 25 до 50 лет

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в Башкирии идет на спад – в регионе с каждым днем все меньше заболевших ковидом. Так, по последним данным минздрава, общее количество заразившихся в регионе составило 5 361 человек, из них 46 – за последние сутки. По количеству заболевших республика находится на 23 месте среди регионов России. Число погибших пациентов остается неизменным с конца мая – со времен начала эпидемии в Башкирии умерли 18 человек.

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В стационарах республики остаются 511 человек, из них 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии. У 1837 болезнь протекает в легкой форме, и они находятся дома на амбулаторном лечении. За сутки вылечились 125 человек, общее количество выздоровевших составило 2995 пациентов.

Зато растет количество случаев заболевания внебольничной пневмонией – только за сутки показатель вырос на 94 человека. С 10 марта зарегистрировано 10 083 случаев внебольничной пневмонии.

БОЛЬШИНСТВО БОЛЬНЫХ – ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

По данным минздрава, в Башкирии большинство больных (41,4%) – трудоспособное население от 26 до 50 лет. Далее идут пациенты от 51 до 60 лет (23,4%), от 61 до 80 лет (20,1%), на четвертом месте – молодые в возрасте от 18 до 25 лет (6,5%) и на пятом – несовершеннолетние (5,5%). Меньше всего больных в возрасте 80 лет и выше – их всего 3% от количества всех заболевших.

ПЕНСИОНЕРАМ ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Пенсионерам в связи с угрозой заражения лучше остаться дома – Радий Хабиров продлил режим самоизоляции для категории людей 65+.

- Режим самоизоляции для старшего поколения мы продлеваем на две недели, то есть до 15 июля. Ничего с этим мы поделать не можем, ситуация такова. Поэтому главы муниципалитетов должны аккуратно работать со своими жителями, чтобы они максимально себя берегли, - сказал глава на оперативном совещании.