Коронавирус в Башкирии, последние новости на 30 июня: количество тяжелых больных достигло 32 человека

По данным минздрава Башкирии на утро 30 июня 2020 года в республике зарегистрировано еще 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 5315 человек. На сегодняшний день в больницах находятся 693 человека, 32 из которых в тяжелом состоянии. При это по аппаратами ИВЛ в республиканских стационарах находятся 11 человек.

По последним данным на 20 июня 2020 года на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания коронавирусом находятся 1734 человека. С полным выздоровлением за прошедшие сутки выписались 17 человек, а всего с первых дней эпидемии вылечились 2870 человек. Новых случаев смерти от коронавируса по данным регионального минздрава не зарегистрировано.

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По последним данным минздрава Башкирии на 30 июня 2020 года в республике зафиксировано 75 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией за сутки. Все они обследованы на коронавирус. При этом число пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составило 17 человек.