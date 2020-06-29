2020-06-29T12:09:01+03:00
Общество

При поддержке «Башнефти» жители двух сел получили современный фельдшерско-акушерский пункт

Благодаря башкирским нефтяникам более 2 тысяч жителей сёл Старые Турбаслы и Аркаул получат качественную медицинскую помощь
Павел КРАЙНОВ
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Строительство нового ФАПа стало возможным благодаря благотворительной помощи башкирских нефтяниковСтроительство нового ФАПа стало возможным благодаря благотворительной помощи башкирских нефтяников
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В селе Старые Турбаслы, входящему в состав Орджоникидзевского района Уфы, произошло событие, которого местные жители ждали десятки лет. На месте старого, холодного медучреждения появился современный фельдшерско-акушерский пункт со всеми удобствами и новейшим оборудованием. Благодаря спонсорской помощи «Башнефти», которая стала возможна в рамках реализации соглашения между Башкортостаном и «Роснефтью», турбаслинцам теперь не нужно ехать в город, чтобы получить качественную медицинскую помощь. На открытие долгожданного медпункта приехали представители компании «Башнефть», глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

О том, какой подарок для жителей отдаленного села в Орджоникидзевском районе башкирской столицы сделали нефтяники, в материале «Комсомолки».

ПОДАРОК МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Мы побывали на торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Старые Турбаслы и поговорили с благодарными местными жителями. В день открытия на небольшой площади перед зданием собрались несколько десятков турбаслинцев, чтобы сказать спасибо медикам, нефтяникам и городским властям. Естественно, с соблюдением всех эпидемиологических норм.

- Я бы хотела сказать большое спасибо администрации нашего района и «Башнефти». Хотим, чтобы они нам и в дальнейшем помогали и в других вопросах, - откровенничает местная жительница.- Раньше в медпункте было неуютно и не комфортно, все удобства на улице. А сейчас просто замечательно!

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Поговорили мы и с фельдшером Гузель Маннаповой, которая будет принимать турбаслинцев в новом ФАПе. Примечательно, что сама она также уроженка села Старые Турбаслы и знает каждого жителя. После окончания медицинского колледжа она вернулась в родное село и решила посвятить свою жизнь поддержанию здоровья односельчан. В беседе с «Комсомолкой» Гузель поделилась своими впечатлениями о своем новом рабочем месте.

- Условия здесь очень хорошие, все для наших жителей. Раньше здесь был старый ФАП, в аварийном состоянии. А сейчас созданы благоприятные условия для обслуживания населения. У нас есть прививочный кабинет, процедурный, кабинет приема врача и смотровая. По необходимости к нам приезжают узкие специалисты, а врач терапевт и педиатр – два раза в неделю, - рассказывает Гузель Маннапова.

По ее словам, раньше, чтобы получить консультацию специалиста, турбаслинцам приходилось ехать в поликлинику в город. А это как минимум 40 минут на автобусе только в один конец.

Местные жители были очень рады открытию современного медпункта

Местные жители были очень рады открытию современного медпункта

- Теперь у нас есть все условия для первичного осмотра, далеко ездить не надо. Здесь тепло, есть водопровод и канализация, связь и интернет. Раньше такого не было. Это настоящий подарок для всех нас, большое событие, - вспоминает фельдшер ФАПа.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Старых Турбаслах будет обслуживать 1677 жителей, среди которых 469 детей. Медпомощь здесь же будут получать и жители соседней деревни Аркаул. Чтобы они могли обращаться за медицинской помощью круглосуточно, рядом с ФАПом построили жилой дом для фельдшера.

Так выглядит смотровой кабинет в новом ФАПе в селе Старые Турбаслы

Так выглядит смотровой кабинет в новом ФАПе в селе Старые Турбаслы

Главный врач уфимской больницы №18, за которой закреплен ФАП в Старых Турбаслах, также поблагодарил башкирских нефтяников за оказанную спонсорскую помощь. Жулдыбай Иржанов отметил, что старый медпункт простоял без ремонта почти 60 лет и там уже было невозможно принимать пациентов.

СПАСИБО НЕФТЯНИКАМ

- Сооружение нового ФАП позволило сделать первичную медицинскую помощь гораздо более оперативной и доступной, что благоприятно отразится на здоровье людей окрестных сел, - подчеркнул Жулдыбай Иржанов.

Теперь жители двух сел смогут получать медицинскую помощь практически круглосуточно

Теперь жители двух сел смогут получать медицинскую помощь практически круглосуточно

Отметим, что для «Башнефти» важной частью социальной работы по формированию в регионе доступной медицинской среды является поддержка строительства и реконструкции объектов здравоохранения шаговой доступности в сельских районах республики. С 2017 года в Башкирии при поддержке компании было реализовано 30 благотворительных проектов в 14 районах республики. Наиболее крупные из них - строительство поликлиники в Илишевском районе, реабилитационного центра для инвалидов в Татышлинском районе, муниципальной поликлиники в Уфе, реконструкция детских поликлиник в Ишимбайском районе и городе Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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