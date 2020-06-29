При поддержке «Башнефти» жители двух сел получили современный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Старые Турбаслы, входящему в состав Орджоникидзевского района Уфы, произошло событие, которого местные жители ждали десятки лет. На месте старого, холодного медучреждения появился современный фельдшерско-акушерский пункт со всеми удобствами и новейшим оборудованием. Благодаря спонсорской помощи «Башнефти», которая стала возможна в рамках реализации соглашения между Башкортостаном и «Роснефтью», турбаслинцам теперь не нужно ехать в город, чтобы получить качественную медицинскую помощь. На открытие долгожданного медпункта приехали представители компании «Башнефть», глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

О том, какой подарок для жителей отдаленного села в Орджоникидзевском районе башкирской столицы сделали нефтяники, в материале «Комсомолки».

ПОДАРОК МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Мы побывали на торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Старые Турбаслы и поговорили с благодарными местными жителями. В день открытия на небольшой площади перед зданием собрались несколько десятков турбаслинцев, чтобы сказать спасибо медикам, нефтяникам и городским властям. Естественно, с соблюдением всех эпидемиологических норм.

- Я бы хотела сказать большое спасибо администрации нашего района и «Башнефти». Хотим, чтобы они нам и в дальнейшем помогали и в других вопросах, - откровенничает местная жительница.- Раньше в медпункте было неуютно и не комфортно, все удобства на улице. А сейчас просто замечательно!

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Поговорили мы и с фельдшером Гузель Маннаповой, которая будет принимать турбаслинцев в новом ФАПе. Примечательно, что сама она также уроженка села Старые Турбаслы и знает каждого жителя. После окончания медицинского колледжа она вернулась в родное село и решила посвятить свою жизнь поддержанию здоровья односельчан. В беседе с «Комсомолкой» Гузель поделилась своими впечатлениями о своем новом рабочем месте.

- Условия здесь очень хорошие, все для наших жителей. Раньше здесь был старый ФАП, в аварийном состоянии. А сейчас созданы благоприятные условия для обслуживания населения. У нас есть прививочный кабинет, процедурный, кабинет приема врача и смотровая. По необходимости к нам приезжают узкие специалисты, а врач терапевт и педиатр – два раза в неделю, - рассказывает Гузель Маннапова.

По ее словам, раньше, чтобы получить консультацию специалиста, турбаслинцам приходилось ехать в поликлинику в город. А это как минимум 40 минут на автобусе только в один конец.

Местные жители были очень рады открытию современного медпункта

- Теперь у нас есть все условия для первичного осмотра, далеко ездить не надо. Здесь тепло, есть водопровод и канализация, связь и интернет. Раньше такого не было. Это настоящий подарок для всех нас, большое событие, - вспоминает фельдшер ФАПа.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Старых Турбаслах будет обслуживать 1677 жителей, среди которых 469 детей. Медпомощь здесь же будут получать и жители соседней деревни Аркаул. Чтобы они могли обращаться за медицинской помощью круглосуточно, рядом с ФАПом построили жилой дом для фельдшера.

Так выглядит смотровой кабинет в новом ФАПе в селе Старые Турбаслы

Главный врач уфимской больницы №18, за которой закреплен ФАП в Старых Турбаслах, также поблагодарил башкирских нефтяников за оказанную спонсорскую помощь. Жулдыбай Иржанов отметил, что старый медпункт простоял без ремонта почти 60 лет и там уже было невозможно принимать пациентов.

СПАСИБО НЕФТЯНИКАМ

- Сооружение нового ФАП позволило сделать первичную медицинскую помощь гораздо более оперативной и доступной, что благоприятно отразится на здоровье людей окрестных сел, - подчеркнул Жулдыбай Иржанов.

Теперь жители двух сел смогут получать медицинскую помощь практически круглосуточно

Отметим, что для «Башнефти» важной частью социальной работы по формированию в регионе доступной медицинской среды является поддержка строительства и реконструкции объектов здравоохранения шаговой доступности в сельских районах республики. С 2017 года в Башкирии при поддержке компании было реализовано 30 благотворительных проектов в 14 районах республики. Наиболее крупные из них - строительство поликлиники в Илишевском районе, реабилитационного центра для инвалидов в Татышлинском районе, муниципальной поликлиники в Уфе, реконструкция детских поликлиник в Ишимбайском районе и городе Уфе.