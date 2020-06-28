2020-06-28T19:59:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 29 июня: 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 29 июня
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с развитием коронавируса в регионе. По последним данным на 29 июня в республике зарегистрировано еще 47 новых случаев заболевания, а общее число ковидных пациентов увеличилось до 5267 человек. В стационарах находятся 683 пациентов, состояние 29 из них оценивается как тяжелое, а к аппаратам искусственного дыхания подключены 11 человек. А вот состояние еще 1713 пациентов оценивается как стабильное, они с легкой или бессимптомной формой заболевания лечатся дома.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Что касается числа выздоровевших, то оно заметно снизилось по сравнению с последними днями, когда из медучреждений за раз выписывали по 50-80 человек. За последние же сутки с полным выздоровлением домой отправились только 10 пациентов. Число жертв опасного вируса по-прежнему не изменилось и остается на отметке 18 человек.

- Также зарегистрировано 83 случая внебольничной пневмонии. За сутки 5704 человек прошли обследование на коронавирус, этот показатель по-прежнему остается одним из самых высоких по стране, - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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