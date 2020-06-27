Коронавирус в Башкирии, последние новости на 28 июня: в тяжелом состоянии находятся 29 человек

По последним данным на утро, 28 июня, в Башкирии коронавирус выявили еще у 49 человек. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 5220 человек. Из них в больницах находятся 674 человека, на амбулаторном лечении – 1685 пациентов. У них заболевание протекает в легкой форме.

По данным минздрава Башкирии на утро, 28 июня, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов. Из них 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В свою очередь, с полным выздоровлением за сутки из больниц выписались 60 человек. Всего в республике вылечились с начала пандемии коронавируса 2843 человека.

Новых смертей от коронавирусной инфекции не зафиксировано. В Башкирии по-прежнему по официальным данным от COVID-19 скончались 18 человек.

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Что касается случаев внебольничной пневмонии в Башкирии, то за последние сутки такой диагноз поставили еще 132 пациентам. По данным минздрава республики выписанных с выздоровлением пациентов с пневмонией за сутки – 52.

За время пандемии коронавируса в Башкирии специалисты провели 383340 исследований на COVID-19, обследовано 366235 человек.