Национальный симфонический оркестр Башкирии в карантин стал самым играющим оркестром России

27 июня главный дирижер Национального симфонического оркестра Башкирии Дмитрий Крюков празднует юбилей - 30 лет. В прошлом году молодой московский маэстро - главный дирижер Госкапеллы России и приглашенный дирижер Большого театра, принял предложение возглавить башкирский оркестр и перебрался в Уфу. Хотя по контракту дирижер обязан проводить с оркестром 15 дней в месяц, Дмитрий готов на большее - ради НСО он даже пожертвовал несколькими выпусками проекта «Большая опера» на канале «Культура», где он в этом сезоне дирижировал московским симфонический оркестром.

- Республика очень нуждается в том, чтобы как следует поднять оркестр с точки зрения популярности и уровня, как это произошло в Казани, оркестр которой, без преувеличения, сегодня известен на весь мир. Мы тоже стремимся к этому, но еще в самом начале пути, - говорит Дмитрий Крюков.

Европейскому дебюту башкирского оркестра на сцене Берлинской филармонии помешала пандемия коронавируса: гастроли пришлось перенести с марта на декабрь, но во время карантина, пока концертная жизнь была поставлена на паузу, коллектив, возглавляемый маэстро, продолжал играть - репетировать, записывать новые программы, давать онлай-концерты в прямом эфире. За время самоизоляции музыканты Национального симфонического оркестра РБ провели в общей сложности более 6 тысяч репетиций и десятки онлайн-концертов!

- Я с юности привык работать по 12 часов в сутки — это мой обычный режим, - признается Дмитрий Крюков, ученик двух выдающихся российских дирижеров - Валерия Полянского и Геннадия Рождественского. В середине мая башкирский оркестр, что называется, «взорвал» Фейсбук: 23 музыканта, сидя на специальных подиумах на расстоянии друг от друга с соблюдением всех рекомендаций по профилактике Covid-19, исполнили Четвертую симфонию Бетховена в аутентичной манере.

Онлайн-концерты прибавили публики

- Мы очень рады, что благодаря онлайн-концертам у нас публики прибавляется. Этот формат дает возможность в разы увеличить аудиторию, - уверен маэстро. - Карантин помог нам понять, что хотя онлайн-деятельность ни в коей мере не может заменить живую, но есть масса вещей, которые можно развивать, которые могут дать какой-то толчок, стимул.

Дмитрий признается, что использовал карантин и для того, чтобы поднять и свой собственный музыкальный уровень - готовился к прямым эфирам, которых за полтора месяца изоляции записал аж тридцать часов. А еще порадовал меломанов, выступив в качестве пианиста в дуэте с директором НСО Аруром Назиуллиным - известным концертирующим кларнетистом.

- Артур Назиуллин - музыкант высочайшего класса и попытка соответствовать его уровню была вызовом для меня, - не скрывает маэстро. - Но я получил огромное удовольствие.

Досье «КП»

Дмитрий Крюков родился в Перми. Стипендиат Фонда Владимира Спивакова, выпускник Московской консерватории в 2010 году начал работать в Госкапелле России. В 2014 дебютировал в Большом театре - дирижировал оперой «Царская невеста» Римского-Корсакова. Сотрудничал с симфоническими оркестром Дании, Германии, Франции, Узбекистана.