«Еще была жива и едва дышала»: в страшной аварии на трассе в Башкирии погибла целая семья

Страшное ДТП, произошедшее накануне в Благоварском районе Башкирии, унесло жизнь целой семьи. Напомним, все случилось около 15.30 на трассе М5: отечественная «девятка» неожиданно выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с грузовой «Газелью». От мощного удара всю переднюю часть «легковушки» просто разворотило, у водителя и двух пассажиров в салоне просто не было шансов выжить. 38-летний водитель грузовика получил резаную рану плеча и был госпитализирован.

На помощь тут же бросились очевидцы: они вытащили пострадавших из салона, вызвали скорую помощь, спасателей и сотрудников ГИБДД.

- Это произошло примерно за пять машин до меня. Я услышал жуткий грохот, увидел, что все начали останавливаться, остановился тоже, схватил аптечку и бросился на помощь. В «девятке» водитель был уже мертв, а вот женщина на заднем сиденье была еще жива и едва дышала, второго пассажира я не заметил. Но травмы были слишком сильные, и она скончалась, не дождавшись врачей. Это реально была просто жесть. Водитель «Газели» был жив, но сильно поранил руку, очевидцы помогли ему остановить кровь и перебинтоваться, - рассказывает очевидец аварии Азат С.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, пока неизвестно. Возможно, 61-летний водитель не справился с управлением. Сейчас все обстоятельства рокового ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

«ЖИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ, В МИРЕ И СОГЛАСИИ»

Погибшими в аварии оказалась семья из села Буздяк: 62-летняя Гюзель А., ее 37-летний сын Раушан А. и 61-летний гражданский супруг женщины, который и был за рулем «девятки», Айрат Н. Как рассказал знакомый семьи, в тот день они возвращались домой из Уфы. Кстати, в машине должна была ехать и жена Раушана, но она в тот день была на работе.

- Очень хорошая и дружная семья. Жили все вместе – в мире и согласии. Раушан в Уфе работал, в Деме – у него небольшой бизнес, с фотографией связанный. О детях они с женой очень мечтали, но не успели вот… Гюзель – добрая и отзывчивая женщина, всегда советом поможет. До сих не могу поверить, что так все вышло. Вот вроде только виделись, разговаривали – а уже нет людей на белом свете, - скорбит Айвар З.

- Нет слов, одни эмоции, и слёзы потерь, и слова - за что и почему? – не может сдержать эмоций Анна К.

Похороны погибших состоятся завтра в родном Буздяке.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи.