«Башнефть» выплатит дивиденды своим акционерам

24 июня в заочной форме состоялось годовое общее собрание акционеров «Башнефти». Акционеры ознакомились с результатами работы компании в 2019 году, определились с дивидендами и выбрали новый состав Совета директоров.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 76,8 МИЛЛИАРДОВ

2019-й стал для «Башнефти» еще одним успешным годом под управлением «Роснефти». Выручка компании составила 854,6 млрд руб., операционная прибыль – 116,6 млрд руб., чистая прибыль – 76,8 млрд руб.

Эти финансовые показатели стали результатом устойчивой производственной деятельности. Так, например, удалось добиться сохранения добычи в Башкирии, была проделана активная работа по наращиванию ресурсной базы за счет активной геологоразведки и внедрения передовых технологий разработки месторождений. Как рассказали специалисты «Башнефти», доля горизонтального бурения составила 77,5%, что является одним из самых высоких показателей в нефтегазовой отрасли страны. Это позволило открыть 4 новых месторождения и 86 продуктивных залежей с предварительно оцененными суммарными запасами нефти промышленных категорий около 10,5 млн тонн. В итоге прирост запасов составил 38,2 млн тонн нефти, что более чем в два раза выше уровня добытой нефти за 2019 год.

Также на 2,3% вырос объем первичной переработки «Башнефти», хотя в целом по стране наблюдается его снижение. Это стало возможным благодаря эффективности операционного управления.

Из нововведений невозможно не отметить начало производства по собственной технологии и реализации высокооктанового бензина АИ-100. С новым продуктом познакомились уже многие жители республики, и отзывы очень хорошие. Также на производственной площадке «Башнефть-Новойл» начато промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу. Новый битум будет использован для строительства хороших дорог, в том числе в нашей республике

Фото предоставлено ПАО АНК «Башнефть»

РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ КРИЗИСУ

Пандемия коронавируса внесла суматоху в экономическую жизнь России. Для нефтяников ситуация усугубилась сильнейшим падением мировых цен на нефть и нестабильностью на рынке нефтепродуктов. В этих условиях многие нефтяные компании резко снизили капитальные затраты (т.е. инвестиции). Между тем «Башнефть» в 1 квартале 2020 года не только продолжила реализацию инвестиционных программ, но и увеличила капитальные вложения на 10%. Этот шаг более чем оправдан, поскольку позволит при восстановлении спроса на нефть оперативно выйти на докризисный уровень производственной деятельности и обеспечить преимущество над конкурентами.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов компании, работа по которым была активизирована в текущем году следует выделить реконструкцию установки гидрокрекинга на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Запуск этой установки позволит увеличить возможности уфимской нефтепереработки по выпуску современного моторного топлива.

Серьезная работа на будущую перспективу ведется и в блоке добычи. «Башнефть» продолжает активную работу по восполнению запасов углеводородного сырья в Башкирии. С начала 2020 года в республике закончено бурение 7 поисково-разведочных скважин, завершено строительство 5 скважин. В текущем году планируется провести геологоразведку в Башкирии на площади свыше 845 квадратных километров. Эта работа позволяет формировать необходимые запасы углеводородного сырья для обеспечения нефтедобычи в республике на долгие годы вперед.

Фото предоставлено ПАО АНК «Башнефть»

ДИВИДЕНДЫ И ОБНОВЛЕННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Одним из ключевых решений общего собрания стал вопрос о размере дивидендных выплат. Многие акционеры всерьез переживали на этот счет, так как ситуация на рынке крайне нестабильная, а в 2020 году к тому же случился исторический обвал цен на нефть.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 107 руб. 81 коп. на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов будет направлено 25% чистой прибыли компании за 2019 год. Решение оптимальное, которое поддерживает баланс между размером дивидендных выплат и обеспечением развития компании в долгосрочной перспективе.

Наша республика, как крупный акционер компании, сможет уже совсем скоро получить значительные ресурсы в виде дивидендов для решения важных социальных задач в регионе.

Также общее собрание акционеров утвердило новый состав Совет директоров компании, в который вошли 10 человек: Вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Елена Завалеева, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть» Дидье Касимиро, Вице-президент – Руководитель Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» Урал Латыпов, Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Башкортостан, первый заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров, Советник по операционному планированию в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Артем Пригода, Первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса ПАО «НК «Роснефть» Зелько Рунье, Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Хасан Татриев, Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Павел Федоров, Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Рустэм Хамитов и Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.