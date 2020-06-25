2020-06-25T12:36:46+03:00
Общество

Думали, что придется удалять матку: в Уфе врачи спасли беременную многодетную маму

Из-за тяжелой патологии женщина могла умереть во время родов от кровопотери, но все закончилось благополучно
Яна БАЗЕКИНА
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Малыш родился на 34 неделе беременности, но быстро пошел на поправкуМалыш родился на 34 неделе беременности, но быстро пошел на поправкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящее чудо сотворили врачи Республиканского клинического перинатального центра: они провели уникальную операцию и спасли жизнь многодетной матери и ее недоношенному малышу. Из-за редкой и опасной патологии – врастании плаценты в матку и другие внутренние органы – женщина могла умереть на операционном столе из-за кровопотери или лишиться матки, но благодаря медикам все закончилось благополучно.

ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ НА 34 НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Все началось с того, что в перинатальный центр поступила молодая женщина на 34 неделе беременности. У пациентки это была уже шестая беременность: впервые она стала матерью еще в 2003 году, но малышка погибла в 4 года в результате несчастного случая. Через год в семье на свет путем кесарева сечения появился мальчик, а еще через 4 года родилась дочь. В 2016 году счастливые родители ожидали появления на свет еще одного сына – но новорожденный малыш скончался через несколько часов после рождения из-за внутриутробной инфекции. Родители решили не отчаиваться, и уже через год на свет появился доношенный и абсолютно здоровый младенец.

А еще через 2,5 года многодетная семья узнала, что скоро снова ожидается пополнение. Вот только шестая беременность выдалась очень тяжелой для будущей матери – она постоянно попадала в больницу с угрозой прерывания беременности, а во время очередного УЗИ выяснилось, что из-за частых кесаревых сечений произошло врастание плаценты в рубец на матке. В перинатальном центре пациентке сделали компьютерную томограмму: выяснилось, что плацента затронула не только рубец, но и вросла в заднюю стенку мочевого пузыря и в шейку матки.

Операция прошла благополучно. Фото: Минздрав РБ

Операция прошла благополучно. Фото: Минздрав РБ

ПЕРЕЛИВАЛИ СОБСТВЕННЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ И ПЛАЗМУ

Было понятно, что без операции не обойтись: но у врачей было серьезное опасение, что во время кесарева сечения начнется кровотечение, поэтому не только придется удалить матку, но и есть риск для жизни самой матери и ее ребенка. Поэтому врачи приняли решение провести метропластику матки – уникальную операцию, позволяющую сохранить репродуктивный орган и минимизировать осложнения. Как отмечают медики, за два года в Башкирии было проведено всего 30 таких операций, но, к счастью, все они завершились успешно.

- Ребенка извлекли через разрез в дне матки, не затрагивая плаценту, потом ушили рану, пережали подвздошные артерии и выполнили саму метропластику, а также удалили вросшую плаценту. Во время операции пациентке переливали ее собственные эритроциты, а также заранее заготовленную собственную плазму. Общая кровопотеря во время операции составила 3700 миллилитров, при этом возврат собственных эритроцитов составил 1700 миллилитров, - рассказали в Минздраве Башкирии.

После операции недоношенного малыша забрали в реанимацию, а через несколько дней перевели в отделение патологии недоношенных, где его выхаживали неонатологи. А на 20-е сутки ребенка и его маму выписали из больницы – сейчас они уже дома в окружении родных и чувствуют себя просто замечательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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