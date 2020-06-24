2020-06-24T11:12:29+03:00
Общество

В Башкирии устроили парад под окнами ветеранов

Для них прошествовал взвод юнармейцев и реконструкторы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Ветеранов чествовали прямо перед их домомВетеранов чествовали прямо перед их домом
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Сегодня, 24 июня, в годовщину первого Парада Победы 1945-го года на Красной площади в Москве снова пройдут представители вооруженных сил России. В Башкирии от идеи проведения масштабного шествия отказались и решили почтить ветеранов иначе.

В рамках федеральной акции «Парад приходит к ветерану» участников Великой Отечественной войны из Туймазинского района Шамсутдина Яушева и его супругу Гамбар Фархутдинову чествовали прямо на крыльце их дома. Под окнами ветеранов прошел юнармейский взвод и на технике военных лет проехали реконструкторы. Их шествие сопровождалось песнями о войне. Для участников ВОВ исполнили знаменитые композиции «День Победы» и «Еду я по Берлину».

С приветственным словом к ветеранам обратился Глава Администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов и военный комиссар Салават Бахтияров.

- Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, всем, кто вернулся с победой домой, - заявил в торжественной речи к участникам войны Бахтияров.

От лица молодого поколения ветеранам вручили букеты цветов.

Парад для ветеранов в Туймазинском районе.

Парад для ветеранов в Туймазинском районе 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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