В Башкирии устроили парад под окнами ветеранов

Сегодня, 24 июня, в годовщину первого Парада Победы 1945-го года на Красной площади в Москве снова пройдут представители вооруженных сил России. В Башкирии от идеи проведения масштабного шествия отказались и решили почтить ветеранов иначе.

В рамках федеральной акции «Парад приходит к ветерану» участников Великой Отечественной войны из Туймазинского района Шамсутдина Яушева и его супругу Гамбар Фархутдинову чествовали прямо на крыльце их дома. Под окнами ветеранов прошел юнармейский взвод и на технике военных лет проехали реконструкторы. Их шествие сопровождалось песнями о войне. Для участников ВОВ исполнили знаменитые композиции «День Победы» и «Еду я по Берлину».

С приветственным словом к ветеранам обратился Глава Администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов и военный комиссар Салават Бахтияров.

- Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, всем, кто вернулся с победой домой, - заявил в торжественной речи к участникам войны Бахтияров.

От лица молодого поколения ветеранам вручили букеты цветов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/786713" frameborder="0"></iframe> Парад для ветеранов в Туймазинском районе.