2020-06-23T16:10:57+03:00
Происшествия

«Начал срывать с меня сарафан, трогал везде»: уфимка рассказала Радию Хабирову, что ее едва не изнасиловали на улице

Вот только сотрудники полиции, которые принимали заявление, не торопятся разыскивать нападавшего
Инга НОВИЦКАЯ
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Анита намерена идти до конца и наказать своего обидчикаАнита намерена идти до конца и наказать своего обидчика
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Надолго запомнит вечер 8 июня 19-летняя уфимка Анита Х. Неподалеку от остановки «Юрюзань» на девушку напал неизвестный мужчина – попытался сорвать с нее одежду и изнасиловать, и лишь потому, что Анита отчаянно сопротивлялась, нападавший испугался и убежал. Девушка сразу же написала заявление в полицию в надежде, что ее обидчика найдут, вот только, как уверяет Анита, стражи порядка не спешат заниматься расследованием. В надежде добиться справедливости уфимка даже написала жалобу на странице главы Башкирии в соцсетях. Подробностями того вечера Анита поделилась в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

«КОГДА ШОК ПРОШЕЛ, Я ЗАКРИЧАЛА»

- Я хорошо помню то вечер: было около 19.00, когда я вышла из автобуса на остановке «Юрюзань» и направилась в сторону лицея «Содружество». Было светло, многолюдно, я была в хорошем настроении и не могла даже подумать, что на меня могут напасть - вспоминает Анита.

Отойдя буквально 20 метров от остановки, девушка обернулась и заметила, что за ней следует немолодой мужчина.

- В его виде ничего мне не показалось подозрительным: лет 45, славянской внешности, невысокий, коренастый, прилично одетый, с сумкой на плече. Мне показалось, что мы ехали с ним в одном автобусе, но я не обратила на это внимание, надела наушники и пошла дальше. Потом я еще несколько раз оборачивалась и видела, что он продолжает идти следом, - продолжает Анита. – Потом я свернула в сторону парковки и гаражей, сняла наушники и услышала, что за мной кто-то бежит. Я обернулась – а этот мужчина был уже совсем близко, он словно врезался в меня, и я даже не сразу поняла, что происходит. А потом он начал срывать с меня сарафан, задирать подол, трогать меня везде, лапать – молча и тяжело дыша.

Девушка признается, что сначала она впала в какой-то ступор: секунды словно длились вечность, а когда шок прошел, она пронзительно закричала. Видимо, это отпугнуло нападавшего, и он трусливо бросился наутек.

«УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ Я ЖДУ, ЧТО МНЕ ПОЗВОНЯТ ИЗ ПОЛИЦИИ»

Чтобы отойти от испуга, Аните понадобился целый вечер. Словно в тумане она добралась до дома и позвонила своему молодому человеку – узнав о случившемся, он сразу же примчался и успокоил возлюбленную, а наутро убедил ее отправиться в полицию и написать заявление.

- В отделении меня внимательно выслушали, уточнили, произошло ли само насилие. Я честно рассказала, как все произошло, что нападавший убежал, наверное, поэтому они решили, что ничего страшного не случилось, а преступления как такового не было, - вспоминает Анита. – Я написала заявление под диктовку, а потом мне сказали отправляться домой. Ни уточнили, когда нужно снова прийти, не предложили составить фоторобот – ничего! Прошло уже две недели, мне до сих пор так никто и не перезвонил.

Девушка считает, что про нее попросту забыли, ведь как такового изнасилования не было. Но Анита переживает, что нападавший на нее мужчина не остановится и снова попытается на кого-нибудь напасть – и уже успешно.

Впрочем, в МВД Башкирии заявили, что заявление девушки не только приняли, но и уже провели по нему проверку.

— Было установлено, что мужчина допустил грубое поведение в отношении девушки. По данному факту принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе ведомства.

А вот в администрации Радия Хабирова Аните посоветовали обратиться с жалобой на сотрудников полиции либо в региональную прокуратуру, либо в управление следственного комитета республики.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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