Куда поехать на один день в Башкирии на машине

Пролетел первый месяц лета, а вы так нигде и не побывали? Многие никуда не ездили из-за работы, огородно-садовых дел, а кто-то просто не мог определиться, куда съездить по Башкирии на один день. Благо, республика богата такими местами – и реки, и озера, и леса, и горы. «Комсомолка» подскажет, куда можно поехать в Башкирии на один день на своем автомобиле.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО

Жемчужина Кармаскалинского района Башкирии – это голубое озеро. Пожалуй, не осталось человека, который не знал бы это место. Это место – идеально для тех, кто не любит далеко ездить, любит пожарить шашлыки и просто подышать свежим воздухом. Искупаться в озере сможет не каждый – температура воды от +3 до +7 градусов, вода не замерзает даже зимой. Вокруг озера есть небольшие горы и луга, по которым можно погулять и сделать красивые фотографии. Если раньше, к озеру можно было подъехать, то теперь нет – машину придется оставить в полутора километрах от водоема и пройти пешком.

Маршрут от Уфы до Голубого озера составляет примерно 40 километров. Ехать нужно в сторону Стерлитамака, далее заехать в поселок Новомусино, внутри населенного пункта уже будут указатели, как проехать к природному объекту.

GPS-координаты: 54.355806, 55.874086

БАШКИРСКИЕ ШИХАНЫ

Одним из украшений Башкирии являются древние шиханы, которые расположены между Ишимбаем и Стерлитамаком. Сюда можно отправиться, чтобы взойти на гору, полюбоваться видами и насладиться природой, а также заехать на водопад Кук-караук и пещеру Салавата Юлаева. Поездка в эти районы Башкирии – отличный маршрут для любителей уральской природы.

Самый высокий шихан – Торатау. Его высота составляет 402 метра над уровнем моря. Между прочим, у его подножия сохранились даже развалины женской тюрьмы – одного из островков архипелага ГУЛаг.

Вершина Торатау - идеальное место для чаепитияФото: Эльвина АПАРИНА

Все шиханы расположены близко друг к другу. К ним ведет одна дорога – нужно ехать по трассе Уфа – Оренбург до Стерлитамака. Далее выехать из Стерлитамака в сторону Ишимбая, по пути слева будет висеть табличка с указателем, нужно будет повернуть налево и, вот, вы у подножия Торатау.

GPS-координаты: 53.5537, 56.0989

ПАВЛОВКА

Пожалуй, нет человека, что не любил бы нашу Павловку – башкирскую Швейцарию. Павловское водохранилище – как раз то место, которое достойно такого наименования, потому что красотища здесь нереальная, и отдых на любой вкус. Кто-то предпочтет остановиться в элитных базах отдыха, а кому-то и рай в шалаше – в палатке. В любом случае каждый здесь найдет, чем заняться – можно позагорать на пляже, отправиться на водную прогулку, чтобы насладиться живописными пейзажами, прокатиться на катере, водных лыжах или катамаране. А то и засесть на берегу с удочкой.

Красные скалы. Есть и пешие маршруты – например, прогулка к Красным скалам, с которых открывается замечательный вид. Зрелище завораживает: почти на 150 км протянулась водная гладь, окруженная хвойным лесом. Средняя глубина – 11,7 метров, возле плотины достигает 35 метров. Берега Павловки достаточно крутые, изрезаны многочисленными заливами в местах впадения небольших речек-притоков. Душистый еловый лес перемежается известняковыми скалами, придающими берегам одновременно суровый и прекрасный вид.

Павловская ГЭС. Прогулка по плотине уже производит впечатление - кажется, на водную гладь можно любоваться бесконечно. Подумать только: конструкция гидроузла вмещает в себя более 500 тысяч кубометров бетона и железобетона и свыше 18 тысяч тонн металлоконструкций.

Яман-Елга. Небольшая речка, которая пересекает дорогу из поселка Павловка в поселок Красный Ключ. Свое начало река берет на склоне хребта Каратау, а через восемь километров «ныряет» под землю и целых 40 км протекает в карстовых ходах. На поверхность Яман-Елга выходит лишь в 16 км от устья. Рядом с рекой сохранилась старая узкоколейная железная дорога, по которой раньше перевозили лес.

Красный ключ. Это второй в мире по величине гигантский карстовый источник, ежесекундно выносящий на поверхность земли более 14 кубометров воды, которые образуют 2 красивых озера. В России этот источник питьевой воды - самый крупный. Мощный поток воды выходит из двух огромных карстовых воронок, возраст которых насчитывает десятки тысяч лет. Зимой Красный Ключ делает воды Уфимки теплее, на месте впадения в нее всегда образуется огромная полынья длиной в 13 километров.

Озеро-родник Сарва. Оно расположилось возле одноименной деревни в Нуримановском районе республики. Местные жители его называют «голубой жемчужиной» и «малахитовым сердцем». С восточной стороны Сарву окружают величественные горы и густая тайга, где водятся разные дикие животные – волки, лисы, кабаны. Местные жители рассказывают, что иногда даже медведи выходят к деревне, и возле озера часто можно наткнуться на отпечатки медвежьих лап. Западный же берег ровный и покрытый земляничными полянами.

GPS-координаты Павловского водохранилища: 55.37391

САМОЕ ВЫСОКОГОРНОЕ ОЗЕРО

Башкирия граничит с живописным регионом – Челябинской областью. На маршрут выходного дня можно отправиться и к соседям. Например, национальный парк «Зюраткуль» идеально подойдет для любителей активного отдыха – можно взойти на хребет, посетить мараловую ферму и искупаться в самом высокогорном озере Зюраткуль.

Подняться на хребет довольно легко, особая подготовка не требуется – путь преодолеют даже старики и дети.

Хребет Зюраткуль – один из наиболее крупных и величественных горных кряжей в высокогорной части Южного Урала. Абсолютная высота над уровнем моря – 1175 метров. Хребет сложен из белых кварцитов и увенчан гигантскими останцами причудливой формы. В конце подъема встречаются «каменные поля» и «каменные реки» — курумы.

На Зюраткуле уйма занятий - восхождение на гору, купание в озере, прогулка по фермеФото: Эльвина АПАРИНА

На ферме помимо маралов, привезенных с Алтая, живут полудикие олени, дикие кабаны, зайцы, вьетнамские свинки. Чтобы попасть на ферму, нужно купить билет на входе за 200 рублей для взрослых и 100 для малышей. Доехать до национального парка не составит труда, находится он в 250 километрах от Уфы. По трассе М-5 Уфа-Челябинск нужно ехать в сторону Сатки, недалеко от города сворачиваем с трассы по указателю к Национальному парку Зюраткуль направо. Проезжаем до поселка Магнитка, на окраине которого стоит шлагбаум - это въезд в парк. Оплачиваем вход там же (100 рублей со взрослого, 50 с ребенка) и спустя 2 километра пути оказываемся у информационного щита: мараловодческое хозяйство «Медвежья радость». До парка вы еще не доехали – проезжаем ферму и едем еще минут 20-30 по грунтовой дороге.

GPS-координаты: 54.5731

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ОЗЕРО В БАШКИРИИ

Кандрыкуль, пожалуй, первое по популярности озеро в республике. Это отличное место для отдыха даже для самых искушенных туристов. Горы окружают Кандрыкуль с трех сторон: с северной – гора Канар-Казган, с южной – Гульбика и Кызыл-тау, а на северо-западе красуется Тунейман.

Кандрыкуль - излюбленное место жителей республики

Добраться из Уфы до Кандрыкуля совсем несложно. Нужно двигаться по федеральной автотрассе М5, приблизительно в 140 км от Уфы по правую сторону по ходу движения находится село Кандры, его можно опознать по декоративной нефтяной вышке. Если вы намерены отдыхать на базах отдыха, то следует ехать приблизительно 10 километров после села Кандры по федеральной трассе, озеро будет видно уже с дороги.

GPS-координаты: N 54° 29'50"; E 54° 03'40".