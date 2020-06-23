2020-06-23T14:03:53+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая ожидается погода в июле в Башкирии

Солнечные дни за весь месяц буквально можно пересчитать по пальцам
Яна БАЗЕКИНА
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Насладиться солнечными теплыми деньками в июле удастся всего лишь считанные разыНасладиться солнечными теплыми деньками в июле удастся всего лишь считанные разыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето стремительно пролетает, до конца июня осталась всего неделя. Впрочем, первый месяц лета порадовал жителей Башкирии жаркими и солнечными деньками, и теперь горожане надеются, что и июль тоже не подведет.

По предварительным прогнозам метеорологов, июль в Башкирии ожидается вполне теплым, но дождливым. Солнечные дни выпадут только на середину и конец месяца, а в остальное время небо будет затянуто серыми тучами, будет крапать мелкий дождь, то и дело срывающийся на ливень. Так уже 1 июля начнется с грозы, а всю последующую неделю ожидаются переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха будет держаться на отметке +8; +11 ночью и +14; +18 днем.

Во второй неделе июля вернется яркое солнце и жара: местами столбики термометров покажут +29; +32 градуса, а значит, можно смело отправляться на пляж (главное, помните, что купаться и загорать можно только в строго отведенных для этого местах!). А вот уже начиная с 14 июля, в республику снова вернутся моросящие дожди и серые тучи. Впрочем, заморозков можно не опасаться: средняя температура воздуха ночью не опустится ниже отметки +14; +19 градусов, а днем сохранится на уровне +22; +29.

В конце июля дожди сменятся на переменную облачность, и в республику снова постепенно вернется солнце. После небольшого кратковременного похолодания (до +15 днем и +12 ночью) до самого августа в Башкирии ожидается летнее умеренное тепло – до +22.

Напомним, что ранее Башгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков на лето 2020 года в Башкирии. Согласно этому прогнозу дождей в июле практически не ожидается, а средняя температура воздуха явно опустится ниже нормы (ниже отметки в +17; +22 градуса). Впрочем, синоптики отмечали, что прогноз является всего лишь предварительным и может измениться в зависимости от множества факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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