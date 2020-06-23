Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя в республике не отличилась спокойствием – на дорогах произошли массовые аварии, унесшие жизни людей, из окна выпадали дети, а в одном из районов и вовсе нашли останки человека. «Комсомолка» расскажет, какие происшествия взбудоражили всю республику.

ОСТАНКИ НАШЛИ ТУРИСТЫ

14 июня в Белорецком районе Башкирии у подножья горы были обнаружены скелетированные останки, об этом сообщил собственный источник. Позднее с «Комсомолкой» связались и туристы, которые наткнулись на страшную находку.

«Поднимались на гору. Остановились чай попить и отдохнуть немного. Смотрим – сапоги лежат. Потом увидели круглый камень, пригляделись – а это череп», - рассказал собеседник.

Любители активного отдыха решили позвонить полицейским, только вот сети в горах не было, и они поехали в Белорецк. Правоохранители прибыли на место останков только на следующий день. Они установили, что кости пролежали у горы более пяти лет.

Рядом с останками неизвестного мужчины лежали резиновые сапоги и черные носки. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего. Они сверяют имеющиеся данные с базой без вести пропавших.

РЕБЕНОК ВЫПАЛ, ПОКА МАМА СПАЛА

В Стерлитамаке накануне выпал из окна пятого этажа двухлетний ребенок, пока мама спала в комнате. Как сообщили в МВД республики, малыш забрался на подоконник, после чего облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок упал. Семья характеризуется как благополучная. Ребенок получил серьезные увечья и все еще находится в реанимации. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители в очередной раз напоминают родителям, что элементарные меры безопасности и бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье детей.

ПОГИБ МОЛОДОЙ ОТЕЦ

Очередная авария произошла 21 июня в Туймазинском районе Башкирии. Рядом с селом Кандры на трассе столкнулись ВАЗ-2112 и фура «Скания». Удар был такой силы, что легковушку разворотило, а ее водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его тело пришлось извлекать из искореженного авто спасателям специальными инструментами.

Погибшим оказался 38-летний житель Кандров Айдар Х. У мужчины остались жена и двое малолетних сыновей, старшему из которых нет еще и четырех лет. Сам Айдар буквально месяц назад отметил свой день рождения.

Как случилась роковая авария, пока не ясно. В этом разбирается дорожная полиция. Близкие погибшего тоже не распространяются об обстоятельствах трагедии, многие до сих пор не могут прийти в себя после случившегося.

«Больно даже подумать об этом, трудно говорить, двое деток без отца остались», - сокрушаются друзья и родственники погибшего.