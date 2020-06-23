Коронавирус в «Уфе» все-таки есть: в клубе сделали официальное заявление

Ближе к полуночи 23 июня на официальном сайте футбольного клуба «Уфа» появилось официальное заявление генерального директора Шамиля Газизова. Это стало ответом на волну слухов вокруг команды. О трудной и вымученной победе над «Тамбовом» все забыли уже на послематчевой пресс-конференции, когда главный тренер Вадим Евсеев, известный свой прямотой, проигнорировал вопросы о положительном тесте на коронавирус в команде.

ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ВОЗМОЖНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Текст, который появился на сайте «Уфе», необходимо привести полностью. Заметно, что над ним долго думали и детально продумывали формулировку.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», - говорится в заявлении.

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

ИГРАТЬ РАЗРЕШИЛИ

На самом деле вопросов после этого выступления накопилось на многочасовое интервью, но остановимся на основном.

Первые слухи о коронавирусе в «Уфе» появились за сутки до начала домашнего матча против «Тамбова». К тому моменту, из-за похожей ситуации «Ростов» уже был вынужден отправить на игру в Сочи 17-летних воспитанников, так как вся основа вынужденно села на двухнедельный карантин, а руководители московского «Динамо» экстренно договаривались с «Краснодаром» о переносе их встрече. «Уфа» не сделала ни того, ни другого, а футболисты клуба по-прежнему продолжают подготовку к следующему матчу.

Руководители «горожан» уверяют, что они обо всем всех оповестили, и им дали добро играть основой. Почему в идентичных ситуациях при едином регламенте правлением лиги принимаются совершенно разные действия?

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

РЕПУТАЦИЯ ПОДПОРЧЕНА

«Уфа» до матча не просто не комментировала слухи, а, наоборот, на сайте «Горобзор» появились слова председателя попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова, в которых он достаточно жестко прошелся по этой информации и фактически все опроверг:

- Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники, это говорит только об одном - кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане, - говорится в заявлении.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем все-таки были. Предположительно, это был нападающий Вомбергар, который не попал в заявку на игру с «Тамбовом». Ходят слухи, что не здоровится и полузащитнику Игорю Безденежных. Выходит, то ли до одного из руководителей не довели информацию, то ли он решил таким образом поддержать свою команду. Смотрится это некрасиво, а репутация клуба подпорчена.

Пока никто не понимает, как поведет себя дальше лига. На данный момент все усиленно делают вид, что все в порядке. Первый посткоронавирусный тур получился скандальным, комичным. Сейчас экстренно меняется регламент соревнований, руководство российского футбола упрашивает Роспотребнадзор разрешить не сажать всех на двухнедельный карантин и ограничиться лишь изоляцией непосредственно больных.