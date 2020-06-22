Следующая остановка «Антиковидная»: Уфа удивила всю страну необычным остановочным комплексом

На днях весь интернет облетела фотография остановочного павильона под Уфой. Около нового республиканского Инфекционного центра, построенного в рекордные сроки, появилась остановка «Антиковидная». Она повторяет очертания здания новой больницы, но в уменьшенном виде.

Идея создания как республиканского Инфекционного центра, так и «Антиковидной» остановки принадлежит архитектору из Челябинской области Андрею Старикову. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства Башкирии, при разработке этого грандиозного проекта он вдохновлялся подвигом врачей, вставших на защиту жизни и здоровья людей во время пандемии коронавируса. Зачастую, рискуя собственными жизнями.

- «Антиковидная» - потому, что комиссия решила назвать ее так, чтобы люди помнили о том, что есть такая опасность. Чтобы были благодарны за труд и за подвиг строителям, помнили о времени, когда все это было сделано властями, - рассказали «КП-Уфа» в правительстве.

Напомним, новый республиканский Инфекционный центр был построен всего за 55 дней и уже 3 июня принял первых пациентов. На открытие больницы прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который по достоинству оценил как задумку региональных властей, так и ее исполнение.

После открытия Инфекционного центра встал вопрос и о названии остановки общественного транспорта. На оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров отверг предложенные ему варианты, предложив ответственным за проект людям проявить креативность. Так и появилась остановка «Антиковидная».

- По проекту она должна была быть чуть больше, чем стандартная. Это делалось из расчета на то, чтобы люди, которые приехали забрать своих родственников из больницы, им было комфортно. Особенно в зимнее время, - пояснила представитель башкирского правительства Ольга Красноногая.