Коронавирус в Башкирии на 23 июня 2020 года: в регионе начался спад эпидемии коронавируса

В Башкирии наблюдается спад эпидемии коронавируса, регион вышел на менее 60 зараженных ковид в сутки. Однако расслабляться пока не стоит, дабы не допустить новые очаги заражения.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По состоянию на 23 июня 2020 июня в Башкирии за последние сутки в зафиксировано всего 53 новых случая заражения, общее число заболевших теперь 4 959 человек. Всего с начала эпидемии с выздоровлением выписано 2 385 человек (за сутки +5), летальных исходов за прошедшие дни не зарегистрировано, это число так и остается неизменным – 18.

Со слов министра здравоохранения Максима Забелина, среди заболевших в основном люди среднего и зрелого возраста. На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 782 человека, из них в удовлетворительном состоянии 620, средней степени тяжести 127, в тяжелом – 35.

Также он отметил, что 69 пациентов лечатся в новой инфекционной больнице, что под Уфой. Из новой клиники с полным выздоровлением от ковида выписались 15 человек, подытожил Забелин.

«ВОЗНИКНЕТ ВОПРОС О НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Однако Радий Хабиров попросил население, а тем более чиновников не расслабляться из-за снижения роста заболевших коронавирусом. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 22 июня он пригрозил чиновникам ответственностью из-за вспышки ковида.

- Сейчас мы вышли на менее 60 (заболевших за сутки – Ред.). Но это значит, что каждый день прибавляется несколько десятков людей инфицированных. Радует то обстоятельство, что удается сдерживать все, что связано со смертностью и тяжелыми случаями. Главы муниципалитетов, обращаюсь к вам: оснований для того, чтобы нам успокаиваться, совсем нет. Просто их нет, - сказал Хабиров.

Также он заявил, что на некоторых из чиновников будет лежать персональная ответственность за вспышки коронавируса в лагерях и санаториях. А они начнут открывать свои двери с 1 июля.

- Любые наши действия по открытию учреждений, снижению режима самоизоляции – все согласовывайте с Роспотребнадзором. Иначе, когда произойдут неуправляемые события, как очаг или вспышка, возникнет вопрос о нашей правовой ответственности. Я вас прошу, поберегите себя и людей. Роспотребнадзор поставил подпись – значит работаем. Нет – значит, нет, - заявил глава.

ОТКРЫВАЮТСЯ ХРАМЫ И МЕЧЕТИ

В ближайшее время в регионе возобновят прием прихожан религиозные учреждения. Хабиров заявил, что власти уже посоветовались с духовными лидерами.

- За это время было много больших религиозных событий. Надо сказать, что и духовенство и наши жители проявляли дисциплину: у нас не было серьезных вспышек после массовых религиозных мероприятий. Ко мне обратились духовные лидеры с предложением потихонечку открыть культовые учреждения, - сказал он.

Руководителю администрации главы республики Александру Сидякину поручили «проработать этот вопрос» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Церкви, мечети и синагоги в Башкирии предварительно откроются 29 июня.

КСТАТИ

Накануне стало известно, где в Башкирии чаще всего нарушали режим самоизоляции и нарвались на штрафы. Судами вынесено 12 048 постановлений о назначении наказания, из них штраф был выписан 6270 гражданам, 5778 жителей отделались предупреждениям. Так, наибольшее число протоколов было составлено в Уфе – 4913, затем идет Стерлитамак – 1999.