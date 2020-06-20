Матч «Уфы» и «Тамбова» под угрозой срыва из-за коронавируса

У одного из игроков футбольного клуба «Уфа» обнаружили коронавирус за сутки перед игрой с «Тамбовом».

Игроки башкирской команды на протяжении месяца готовились к первому матчу после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса по всему миру. Двухнедельные спортивные сборы команда проводила в Челябинской области. На них игроки и персонал команды ежедневно сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. После этого клуб вернулся на базу в башкирскую столицу, где футболисты продолжили готовиться к матчу.

За сутки до начала важной после такого длительного перерыва игры с «Тамбовом» стало известно, что один из игроков уфимской команды сдал положительный тест на коронавирус. Информация утекла в сеть – о ней сообщил портал Р-Спорт. Позже сообщение о положительном тесте подтвердили анонимные источники еще нескольких федеральных спортивных СМИ.

Глава пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный объяснил сайту Спорт24, что все футболисты команды сдавали обязательный тест на коронавирус в пятницу.

- Нам бы сообщили, если было бы что-то. Сегодня мы готовились к игре в штатном режиме.

Впрочем, не исключено, что неизвестные лица хотели таким необычным образом привлечь внимание к встрече двух команд РПЛ. Напомним, что в минувшую пятницу, 19 июня, ФК «Сочи» встречался со своими соперниками из «Ростова». В состав последней команды, из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков основного состава, попали 16-летние игроки «молодежки». В итоге ребята из «Ростова» проиграли своим более опытным соперникам с разгромными счетом 10:1.