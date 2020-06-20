«Комсомольская правда» в 1942 году в шпионском режиме выходила в Уфе

Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) сегодня осуществляет выпуск авиационных двигателей для главных военных самолетов страны. Ровно 78 лет назад во времена войны в июне и июле здесь, на оборонном заводе, в течение двух месяцев работала выездная редакция «Комсомольской правды». Сотрудникам УМПО удалось сохранить газеты того времени в целом и сохранном виде. Как работала выездная редакция «КП», кто читал тогда газету, и о чем в ней писали, узнавала корреспондент «Комсомолки».

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДВИГАТЕЛЬ САМОЛЕТА - УФИМСКИЙ

В 1941 году Рыбинский завод по производству авиационных моторов нужно было эвакуировать в тыл, поскольку объект стоял на Волге, а враг подступался все ближе, медлить было нельзя. В Уфе (тогда еще Черниковске – Ред.) как раз началось освоение двигателей для самолетов, поэтому выбор был очевиден. И осенью 1941 года в Уфу прибыли 50 тысяч человек на работу на предприятие. Их цель была только одна – сделать все возможное для победы.

Обложку почти каждого номера ярко иллюстрировалиФото: Рустем АХУНОВ

За годы войны завод выпустил более 51 000 моторов для истребителей и бомбардировщиков конструкторов А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, В.М. Петлякова и других. На каждом третьем боевом самолете стоял уфимский двигатель, а самолет Як-9У с мотором ВК-107А признан самым быстрым истребителем Второй мировой. Завод работал без выходных, первый выходной был 9 мая – когда объявили о победе.

ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ДУХА

Для того чтобы люди осознавали важность своей работы тылу, что каждые винтик, деталь, нужны на фронте, активно начала работать печать. Здесь уже выходила заводская газета «Сталинец» (ныне «Моторостроитель»), а в 1942 году появилась выездная редакция «Комсомольской правды». Название завода ни в коем случае говорить было нельзя, как и другую информацию о количестве рабочих на нем, о сотрудниках редакции, о количестве выпускаемых моторов. Поэтому на первой странице газеты, на самом верху, в шапке большими буквами написано «На н-ском заводе», город, конечно, тоже нигде не указан. Несмотря на то, что каждый третий двигатель на военный самолет был уфимский, заметку или статью об этом в газете не найти – это информация стратегического значения. Так и работала редакция в тайном шпионском формате, чтобы противник не узнал, откуда выпускается газета.

Рабочие были рады с каждым днем повышать свою производительностьФото: Рустем АХУНОВ

Работа на заводе была очень тяжелая – за станками помимо рыбинских мужиков в основном стояли подростки, и девочки, и мальчики, потому что почти всех уфимских мужчин забрали на фронт. Задачей выездной редакции была рассказывать о тех, кто трудится в тылу, тех, кто тянет назад коллектив, о том, что происходит сейчас на фронте. В газете, не стесняясь, писали даже про тех, кто мало работает, про лентяев, не выполнявших планы. Понять, о ком идет речь, могли только сотрудники завода.

Когда в газете писали об очередной победе нашей авиации над врагом, люди понимали, что они сделали вклад в эту победу, и это мотивировало их работать еще больше, еще эффективней.

ГАЗЕТА ТОЛЬКО ДЛЯ «СВОИХ»

Если почитать хотя бы один выпуск газеты, можно увидеть, что в ней много внутренней и корпоративной информации – например, цифры, выполнение плана в процентах, высмеивание некоторых своих сотрудников, благодарности коллективу.

Место находили и для карикатурФото: Рустем АХУНОВ

Информации о сотрудниках редакции нет и не сохранилось – завод оборонный, раскрывать личности и персональные данные было нельзя. Но в газете был и редактор, и несколько корреспондентов, и даже корректор – ошибок на страницах почти нет, все написано грамотным и понятным языком. Был в газете и карикатурист – местами сопровождается иллюстрациями, художник мог срисовать любого сотрудника в смешном и не очень ключе. Иногда газета выходила четырехполосная, иногда больше, определенного объема у издания не было, все зависело от количества информации. Тираж газеты неизвестен – выходных данных нет. Но нужно понимать, что на заводе работали свыше сотни тысяч человек, а значит, и количество выпускаемых газет было немаленьким.

Читать газету могли только сотрудники завода, за пределы предприятия она не выходила – ее нигде нельзя было достать, а тем более купить. Распространялась она на территории через свою кольцевую почту. В дни выхода газеты сотрудники приходили и забирали заслуженный и долгожданный выпуск.

КАК РАБОТАЛА РЕДАКЦИЯ

В каждом цехе завода был дежурный пункт «Комсомолки» - из цехов активисты звонили и сообщили в газету новости. Например, мы сделали столько-то деталей, или, мол, пока все работали, Ваня Д. спал и тормозил весь коллектив, находилось ведь в тылу место и таким моментам. Так и собирались материалы для «Комсомолки», а сводки с фронта приходилось узнавать из радио.

Старые номера «Комсомолки» бережно хранят в подшивкеФото: Рустем АХУНОВ

На УМПО сохранились выпуски газеты за июнь и июль 1942 года. Вероятно, больше выпусков газеты в Уфе не было, потому что все, что было, то бережно сохранили, и пропасть газета просто не могла. Об этом говорит и в последнем выпуске «Комсомолки» за июль интересная «прощальная» заметка: «Выездная редакция «Комсомольской правды» (указаны авторы) благодарит работников заводской типографии». Это как раз был финал – редакция два месяца отработала, идеологически зарядила коллектив и уехала.