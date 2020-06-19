Штраф за газон, которого нет: уфимца наказали за «несуществующее» нарушение

Автомобилист из Уфы Виктор Мартынов (имя изменено – Ред.) получил «письмо счастья». Ему выписали штраф за парковку на газоне. Ну а если прям по букве закона, то за парковку на «озелененных и иных территориях», куда относятся цветники, детские и спортивные площадки. Вроде бы дело житейское, но Виктор возмутился.

- Мне не жалко тысячу заплатить. Но ведь там газоном и не пахнет! Место, где стояла моя машина - голый пустырь и «проплешины» асфальта, – негодует уфимец. – Я решил разобраться, может, чего не понимаю. И тут выяснилось столько всего…

ДВА РАЗА - И ОБА МИМО

Когда Виктор углубился в изучение документов по делу, обнаружилось, что адрес указан неверный.

- Я всегда паркую машину возле дома. А в постановлении по делу об административном правонарушении написан другой адрес - ул. Айская, 50. Так и это еще не все. В других документах указан вообще третий адрес – ул. Айская, 60/1, а ведь я никогда туда не заезжаю, - говорит мужчина. – Но и это не самое интересное. В документах – разные даты, а момент на фото один и тот же, только в одной фототаблице машина запечатлена спереди, а в другой – сзади. Получается, что на один факт оформлены два акта – оба с неправильными адресами, да еще и не пойми когда?

Так, в акте о фотографировании обозначено, что один факт якобы был запечатлен 10 апреля. Но по словам уфимца, 10 апреля в их дворе еще снег лежал, и никакой травы не было в помине – как на фото.

То самое место

ВРЕМЯ СНЯТЬ МАСКИ?

А еще Виктору очень не понравилось, что в постановлении обозначили, дескать, дело рассматривалось в открытом заседании, но в отсутствие виновника. При этом никаких уведомлений о том, что вообще возбудили дело, никаких повесток ему не приходило.

- Я решил сходить в администрацию Советского района, а именно, в их административную комиссию и выяснить все, - говорит Виктор Мартынов. – Спрашиваю: отчего не предупредили? А они мне: мы заочно рассмотрели ваше дело! Насколько я знаю, по закону они должны были меня вызвать, заслушать мои объяснения, но даже не потрудились оповестить.

Впрочем, по словам уфимца, сотрудники комиссии неохотно с ним общались и когда он сам к ним явился. Более того: женщины, сидящие в кабинете, даже не надели защитные маски. Виталий не преминул запечатлеть этот факт на камеру телефона.

- А что, мне еще на входе велели надеть маску – мол, карантин, все строго, а сами они без средств защиты ходят! Вообще-то масочный режим никто не отменял, - негодует Виктор.

Женщины в кабинете сидели без масок

ГАЗОН... ПОД СНЕГОМ

Не удовлетворившись беседой с сотрудницами администрации, мужчина написал жалобу на имя главы республики. А вскоре выяснил, что он не один такой.

- Оказывается, моему соседу по дому пришел такой же штраф. Так еще в апреле, когда кругом снег лежал, - возмущается Виктор. – Как, спрашивается, сотрудники административной комиссии разглядели под сугробами газон с клумбой?

Разумеется, тот самый сосед тоже был шокирован. В первую очередь, поскольку год назад приходило точно такое же «письмо счастья», и в тот раз мужчина обжаловал решение административной комиссии в суде – штраф отменили. И вот – нате! – снова то же самое.

Виктор отмечает, что, судя по всему, также придется идти в суд. А ведь всего этого возможно было бы избежать, если бы предполагаемых нарушителей хотя бы приглашали на рассмотрение дела и предоставляли право высказаться.