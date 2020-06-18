Глава Башкирии рассказал, когда откроются детские сады и санатории

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров вышел в прямой эфир федерального телеканала РБК, где ответил на несколько актуальных вопросов. В частности, он объяснил, почему власти республики приняли решение не проводить торжественный парад в честь Дня Победы. Напомним, в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня.

- Некоторые СМИ очень своеобразно трактуют, что мы какое-то решение приняли не проводить парад 24-го. Мы и не планировали его проводить. Мы исходили из того, что парад 24 июня – это в Москве, на Красной площади. Предполагалось, что мы все дружно сядем у телевизора, как это было в стародавние времена и будем его смотреть, - заявил Хабиров в прямом эфире телеканала РБК.

По его словам, торжественные мероприятия в Башкирии пройдут 22 июня. В этот день в Уфе откроют памятник, посвященный уходившим на фронт землякам. Также Хабиров отметил, что именно 24 июня во всех районах республики будут организованы «персональные» парады – когда военные и кадеты проходят маршем под окнами ветерана Великой Отечественной.

ОПРАВДАННЫЕ МЕРЫ

Также в прямом эфире глава Башкирии рассказал об очередном послаблении режима самоизоляции, введенном еще в конце марта из-за распространения коронавируса. Уже совсем скоро в регионе откроются санатории и детские лагеря, фитнес клубы и другие спортивные объекты, ранее закрытые на карантин. Но в разговоре с телеведущей Хабиров подчеркнул, что если количество заразившихся будет резко расти, то власти вновь будут закрывать места скопления людей.

- Все пока идее ровно. У нас пока мягкое падение (количества новых случаев коронавируса. – Ред.) и нас это устраивает. У нас практически с 12 мая работает почти вся экономика, огромное количество людей находятся на своих рабочих местах, - заявил глава Башкирии.

Также во время эфира он подчеркнул, что ограничения, которые власти ввели во время режима жесткой самоизоляции, были абсолютно оправданными.

- Конечно, нельзя всех людей заставить носить маски и сидеть дома. Люди устали и это абсолютно уже не нужно. Но мы пошли по другому пути. Мы жестко закрываем те места, где люди близко контачат с нарушениями. Это магазины, учреждения, МФЦ, поликлиники, общественный транспорт. И на данный момент это работает, - заявил Хабиров.

ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ С РКБ ИМЕНИ КУВАТОВА

Телеведущая РБК задала Радию Хабирову вопрос о том, какие выводы власти сделали из истории со вспышкой коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе.

- Для нас это был довольно тяжелый случай. Тогда мы не имели опыта как нужно быстро и четко формировать карантинные зоны. Эта история дала нам такой опыт, который мы спокойно применяем. Именно поэтому наши инфекционисты сейчас работают в двух регионах и делятся этим опытом. Это самое главное. Ну и второе. Для того чтобы понять, что происходит, мне пришлось туда зайти. Я посмотрел, как там работают врачи. Вышел я оттуда с ощущением, что это очень мужественные люди, - рассказал глава Башкирии.

Радий Хабиров также отметил, что 24 июня в Башкирии, как и по всей стране, будет выходным днем.

КОГДА БУДУТ ПОСЛАБЛЕНИЯ

В беседе Радий Хабиров также рассказал, что власти продолжают снимать ограничения. Так, с 22 июня откроются фитнес клубы, а с 29 июня – спортзалы и спортивные секции и санатории.

Что касается анализов на коронавирус, то, как подчеркнул глава республики, за время пандемии бесплатное тестирование прошли 280 тысяч человек.

- У нас до сих пор сохраняется достаточно жесткий режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Это наиболее уязвимая категория, как вы понимаете. Мы будем смотреть, как снижается распространение болезни. Было время, когда у нас более 110 заразившихся за сутки выявляли. Полагаю, что в скором времени мы перейдем на более слабый режим, - заявил Хабиров.

По словам главы Башкирии, по-прежнему неизвестно, когда вернутся к работе кинотеатры. Специалисты Роспотребнадзора предлагают подождать с их открытием и башкирские чиновники согласны с этим.

Жители республики спросили главу региона о том, когда откроются детские сады.

- Мы пока открыли только дежурные группы и из 280 тысяч детишек у нас в сады ходят только 14-15. Этот вопрос также зависит от того, как будет развиваться инфекционная ситуация. Я наблюдал такую ситуацию в ряде других регионов, где открыли садики. Там начались вспышки и их начали быстро закрывать. Я этого делать не хочу. Когда удостоверюсь, что мы можем предотвратить это все, тогда и примем это решение. Но этого точно не будет до 1 июля, - подчеркнул глава Башкирии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом в республике. На полдень 18 июня в регионе было зафиксировано 60 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии - 4670 человек.

По данным башкирского минздрава на утро 18 июня из больниц с полным выздоровлением выписались 112 человек. Всего в республике коронавирусом переболели и выздоровели 2182 человека. Количество смертей от опасной инфекции осталось неизменным – за все время эпидемии от COVID-19 скончались 18 человек.

По данным регионального Минздрава, на данный момент активно болеют 2530 человек. 780 из них находятся в больнице. Остальные – на домашнем лечении, болезнь у них протекает в легкой форме.