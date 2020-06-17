За полгода Башкирию навсегда покинули чуть меньше 1,5 тысяч человек

Накануне Башстат представил данные по миграции населения в Башкирии. Согласно статистическим данным, всего за три месяца 2020 года население региона уменьшилось на 1436 человек. В данном случае речь идет не о естественной убыли населения, а только о тех уроженцах республики, которые решили навсегда покинуть родные края в поисках лучшей жизни.

СКОЛЬКО И ОТКУДА УЕХАЛИ

Если брать абсолютные цифры, то в республику на постоянное место жительства за январь-март 2020 года приехали 26274 человек, а уехали 27710 человек. Официальная статистика рассказывает и о том, из каких городов и районов Башкирии люди уезжали чаще всего.

Так, по данным Башстата, чаще всего в этом году люди уезжали из Стерлитамака. За три месяца 2020 года южную столицу республики покинули 448 человек. Второе место в этом печальном рейтинге занял Баймакский район Башкирии – оттуда выехали 406 человек. Третью строчку занял Абзелиловский район – за январь-март его покинули 213 человек. Далее идет Давлекановский район, откуда уехали 147 жителей, и замыкает пятерку Калтасинский – его покинули 143 человека.

Стоит отметить, что в конце марта в Башкирии был введен режим повышенной готовности к ЧС в связи с распространением коронаврусной инфекции. Одним из результатов этой меры стало прекращение миграции населения за пределы региона.

Что касается вновь прибывших людей в города и районы Башкирии, то больше всего людей за три месяца переехали в Уфу. По данным Башстата, всего за три месяца 2020 года в башкирскую столицу перебрались на постоянное место жительства 1882 человека. Также увеличилось и население Уфимского района – туда приехали 680 человек, Иглинского района – 214, Стерлитамакского – 206, Нефтекамска – 127, Туймазинского района – 100 человек.

Данные Башстата формировались на основе официальной статистики по прописке. Фактически, человек считался покинувшим пределы Башкирии, если он выписался из жилья на территории республики и прописался в другом регионе.