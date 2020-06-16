Уфа заняла 54-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве России накануне опубликовал результаты своего исследования качества жизни в городах нашей страны за первое полугодие 2020 года. Аналитики составили рейтинг, куда вошли мегаполисы с населением более 250 тысяч человек.

КАК СЧИТАЛИ

За основу исследователи взяли несколько ключевых показателей. Например, ученые изучили такой феномен как «Конфликтность экономических отношений» – это готовность жителей города жаловаться и судиться. В том числе по поводу кредитов и страховых полисов. По каждому из показателей составили собственные рейтинги. И выяснилось, что меньше всех в суды за отстаиванием своих интересов обращались жители Стерлитамака. Второе место занял Грозный, а замкнул тройку Тольятти.

Еще один фактор качества жизни по версии Финансового университета при правительстве России - потребительская активность. Здесь все просто – это готовность населения приобретать различные товары и услуги. Здесь первые строчки заняли столицы. Санкт-Петербург занял первое место, Москва – второе. Третье место по потребительской активности заняла Тюмень, четвертое Воронеж, а пятое – Ярославль.

Ученые также оценили склонность жителей больших городов к миграции. Здесь напротив, оценивалась самая низкая «потенциальная трудовая миграция». Проще говоря, в каких городах меньше всего желающих уехать из-за недостатка рабочих мест. Самым стабильным городом оказалась Калуга, второе место заняла Тула, третье Махачкала, четвертое Брянск, замкнула пятерку Рязань.

В завершении исследователи Финансового университета оценили тягу горожан крупных городов к прекрасному. Самым высоким интересом к культуре и образованию отметился Санкт-Петербург, второе место занял Ярославль, третье – Москва. На четвертой строчке расположился Архангельск, а замкнула пятерку Калуга.

ЧТО В БАШКИРИИ

В итоговый рейтинг городов России по качеству жизни попали два башкирских мегаполиса – Уфа и Стерлитамак. Причем южный сосед сильно опередил башкирскую столицу.

Так, по результатам исследования Уфа заняла 54 место в итоговой таблице качества городов, в Стерлитамак – 34-е.

Что касается наших ближайших соседей, то Казань заняла 15-место, Екатеринбург расположился на 49-й строчке, Пермь на 33-й, а Челябинск на 47-й. Ниже Уфы из региональных центров оказался только Оренбург – он занял 67-е место.