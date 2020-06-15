Коронавирус по состоянию на 16 июня 2020 года в Башкирии: открываются пляжи и фитнес-клубы

«КП – Уфа» публикует актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, по состоянию на 16 июня 2020 года в регионе ослаблен режим самоизоляции – на оперативном совещании в правительстве Башкирии 15 июня Радий Хабиров заявил, что открываются фитнес-клубы, а также оборудуют пляжи для купания.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

На совещании министр здравоохранения республики сообщил, что за сутки в регионе подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь число заразившихся достигло 4 547 человек. Максим Забелин отметил, что более 82% заболевших – это люди в возрасте от 26 до 60 лет.

- На стационарном лечении находятся 1030 человек, из них в удовлетворительном состоянии 782, средней степени тяжести – 207, в тяжелом – 41, - заявил министр здравоохранения Башкирии.

На амбулаторном лечении находятся 1625 человек, выписано с выздоровлением 1874. В том числе, четыре человека уже выписали из новой инфекционной больницы под Уфой.

ДЕВЯТЬ ПЛЯЖЕЙ БУДУТ ОТКРЫТЫ

В Башкирии открываются все легальные пляжи. В Уфе их всего девять.

- На данный момент, 15 июня, мы практически принимает только одно решение – по пляжам. Пляжи, которые оборудованы, надо сегодня открывать. Их немного, - сказал руководитель республики на онлайн-оперативке правительства региона.

Хабиров также поручил главам муниципалитетов республики «не расслабляться» из-за падения показателей по зараженным коронавирусной инфекцией: «Мы вообще не расслабляемся. Все нормы карантина, которые есть, они у нас действуют».

МОЖНО ХОДИТЬ БЕЗ ПЕРЧАТОК

Глава региона также попросил подкорректировать в указе ситуацию с перчатками – теперь их носить необязательно.

- Лето, жара, масочный режим-то мы сохраняем. Но по перчаткам, там аккуратно уберите их, - заявил глава региона. – Требовать носить перчатки в общественных местах это уже излишне.

Переживать не стоит – общественный транспорт республики проходит тщательную дезинфекцию. Ношение масок никто не отменял - власти убедительно просят не забывать о них. Также важно соблюдать социальную дистанцию.

С 22 ИЮНЯ НАЧНУТ ОТКРЫВАТЬ СПОРТЗАЛЫ

В Башкирии начнут открывать спортивные объекты. Напомним, что сейчас пока на стадионах и в спортклубах могут тренироваться только спортсмены-кандидаты в сборные страны. Но уже с 29 июня спортивные учреждения планируют открыть и для других спортсменов.

- К нам довольно много обращались руководители фитнес клубов. Я предлагаю с 22 июня, то есть со следующего понедельника, начать открывать фитнес клубы. Опять же, есть целый ряд рекомендаций по тому, как они должны работать. За эту неделю пусть начнут предварительную подготовку. С 22-го откроем те, которые будут соблюдать правила, - подчеркнул Радий Хабиров.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ РАСТЕТ

Число людей, вставших на учет в службу занятости, выросло в 4,2 раза. Официально безработными на данный момент являются 76 363 человек, заявила министр труда Ленара Иванова.

Чиновница отметила, что «наибольший уровень регистрируемой безработицы» отмечается в городах Агидель, Межгорье, Уфа, Кумертау и Стерлитамаке. Напряженная ситуация на рынке труда также прослеживается в Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах.

«Я хочу подчеркнуть, что это и не плохо и не хорошо. Это просто констатация факта. Люди обращаются в службу занятости, поскольку сейчас это больше имеет смысла – уровень пособия довольно высокий и поддержка государства стала гораздо более существенной», – объяснила Иванова.