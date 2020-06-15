2020-06-15T10:27:14+03:00
Общество

«Плакали и просили еду»: в Башкирии от горе-родителей спасли троих детей

Малыши двух, трех и пяти лет сейчас находятся в больнице Стерлитамака
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке неделю назад произошел вопиющий случай – в одном из домов соседи услышали крики маленьких детей. Из квартиры доносился громкий плач, прислушались – дети просили кушать. Бдительные жильцы решили не закрывать глаза на этот случай и вызвали органов опеки. Приехавшие на место представители администрации просто ужаснулись – перед ними стояли трое детей двух, трех и пяти лет, грязные, голодные, просившие еду. Как удалось выяснить «КПУфа», сейчас несовершеннолетние временно находятся в одной из больниц города, потому что в приютах и детских домах карантин.

«ОН ЖЕ УМРЕТ У ВАС СЕЙЧАС!»

Дети со своими нерадивыми родственниками уже не первый раз попадают в скандал – накануне в троллейбусе бабушка перевозила троих своих внуков. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и уронила младшего ребенка головой вниз. Женщина не могла и двух слов связать, держаться на ногах, а уж тем более следить за ребенком. Тем самым пенсионерка напугала остальных детей в транспорте - они начали плакать и звать на помощь.

- Он же умрет у вас сейчас! Вы его головой вниз уронили! – говорит пассажир транспорта.

Женщина с детьми попыталась оправдаться, а затем решила удалиться из троллейбуса.

«МАТЬ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРОТРЕЗВЕЛА»

Детей у семьи изъяли еще в субботу 6 июня. Все это время они находятся под присмотром врачей – воспитанием здесь никто не занимается, детей только кормят больничной едой и приносят им игрушки. Из-за карантина в больницу никому нельзя заходить. На помощь к детям пришла волонтер Регина Биргулиева.

- Мать все еще не протрезвела, я даже не знаю, кто она, сколько ей лет. Дети пока остаются в больнице, органы опеки говорят, что они даже год могут там провести из-за ситуации с коронавирусом. Остается надежда, что кризисный центр поможет матери встать на ноги, и она заберет детей. Пока у нее есть такая возможность, - говорит Регина.

С ее слов, в Башкирии после самоизоляции такие случаи – не редкость. В семьях с детьми действительно стали больше пить, люди лишились работы и стали находить радость только в бутылке.

- Дети из неблагополучных семей, так и останутся под опекой государства, мама не хочет исправлять сложившуюся ситуацию и бороться за них... Пока они находиться в больнице хотелось бы их порадовать, - говорит волонтер.

Троим деткам, двум мальчикам и девочке нужна помощь – фрукты, ягоды, конфетки, игрушки и одежда. Если вы хотите помочь нуждающимся и брошенным детям, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8 919 616 60 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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