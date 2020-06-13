«71,5 тысячи человек, которые зарегистрировались»: в Башкирии небывалый рост количества безработных

Из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом сотни тысяч людей в стране лишились своего дохода – кто-то частично, а у кого-то и вовсе «финансы поют романсы» и хватает денег лишь на продукты, потому что попали под сокращение из-за кризиса. В Башкирии официально безработными по состоянию на 7 июня числятся 71,5 тысячи жителей. Эта цифра заметно увеличилась в апреле и мае. В Центры занятости населения республики только за период с 15 апреля по 1 мая обратились 22 тысячи человек. «КП – Уфа» расскажет, куда обращаться безработным, какие меры поддержки положены потерявшим доход, и что делать дальше.

«ЖДЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИТОК»

Количество безработных с начала 2020 года выросло на 53,2 тысячи человек (в 3,9 раза). Иначе говоря, 75% от общего числа безработных в Башкирии было зарегистрировано в этом году. Данные на онлайн-оперативке правительства республики представила министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

«Когда говорят «безработица выросла в 3,9 раза у нас» – она не выросла в 3,9 раза, у нас увеличилось число зарегистрированных безработных в 3,9 раза. Мы просто видим больше прозрачности на рынке труда. Сегодня это уже 71,5 тысячи человек, которые зарегистрировались. Ждем дополнительный приток», – пояснила ситуацию на рынке труда чиновница. Ранее Иванова также говорила о том, что всплеск официальной безработицы связан с трехкратным увеличением минимальной суммы пособия.

Взрывной рост зарегистрированных безработных произошел в период с 15 апреля по 1 мая. Тогда в центры занятости обратились почти 22 тысячи жителей. Сейчас уже эта цифра выросла до 67 тысяч жителей. Ленара Иванова отметила, что рост продолжится.

«У нас на сегодняшний день треть зарегистрированных безработных получают минимальное пособие, поскольку они длительно неработающие. Многие просто из-за небольшой суммы не занимались этим [официальной регистрацией в качестве безработного]», - подчеркнула чиновница.

Также она отметила, что ситуацию нужно воспринимать «не как рост безработицы, а как рост количества людей, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой», и она видит в этом «огромный позитив».

ПОСОБИЕ ВЫРОСЛО ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ДО АВГУСТА

Минимальное пособие по безработице, о котором говорила Иванова, увеличилось до 5 175 рублей с 1 мая 2020 года. Также есть еще одна мера поддержки – люди, которые потеряли работу, при наличии детей могут получить доплату в размере трех тысяч рублей.

Пособие по безработице по верхней планке в течение трех месяцев будут получать индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта – в Башкирии это 13949,5 рублей в месяц.

Оставшихся без работы планируют переобучать – люди, зарегистрированные на портале «Работа в России», сами смогут выбирать программу и мастерскую для переобучения в личном кабинете. Старт намечен на 15 июня этого года.

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УФЫ

Для того, чтобы претендовать на пособие по безработице, необходимо соблюсти следующие условия:

1. Полное отсутствие постоянного заработка и официального места трудоустройства.

2. Наличие трудоспособности (даже с определенными ограничениями).

3. Соответствие возрастным ограничениям.

Чтобы встать на биржу труда, нужны паспорт гражданина РФ, снилс, ИНН, трудовая книжка и справка о среднем заработке. Могут также потребоваться банковские реквизиты.

Прийти в Центр занятости и написать заявление пока не получится в связи с угрозой распространения коронавируса. Лучше получить консультацию по телефонам «горячей линии» или написать обращение на электронную почту центра занятости населения.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ?

В Башкирии заработала платформа TrueSkills, на которой люди смогут обучиться чему-то новому не выходя из дома – будь вы мама в декрете, ищете дополнительный доход или лишились работы и ищете новую.

- Наша платформа TrueSkills позволяет всем желающим приобретать новые навыки, не выходя из дома, сохраняя при этом высокие стандарты, как в самом обучении, так и в контроле результатов обучения. И именно поэтому нашу платформу взяла на вооружение такая организация как WorldSkillsRussia, известная своими высокими стандартами в обучении. Проведя обучение на TrueSkills для многих учебных организаций нашей страны, мы хотим дать возможность для всех граждан, которым сегодня требуется повысить свою конкуренцию на рынке труда во многих компетенциях, - рассказал «КП – Уфа» коммерческий директор АНО ДПО Института цифровых компетенций Рамиль Латыпов.

Руководитель организации отметил, что на платформе уже проводится субсидированное обучение для граждан старше 50 лет по компетенции «веб-дизайн и разработка».

Новые знания и навыки жители Башкирии также могут получить и благодаря бирже труда. В Центре занятости населения всего сотни открытых вакансий.