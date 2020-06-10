Правила поступления в вузы Башкирии 2020: какие документы нужны, как сдавать ЕГЭ

Сегодня, 10 июня, в министерстве образования Башкирии состоялся брифинг по предстоящей приемной кампании в вузы и колледжи республики. Чиновники минобра постарались ответить на самые актуальные и горячие вопросы о том, как в этом году абитуриенты будут поступать в средне-специальные и высшие учебные заведения из-за не прекращающейся пандемии коронавируса. В ходе брифинга стало известно, какие документы нужны для поступления в вузы Башкирии в 2020 году.

Напомним, в этом году Последние звонки в школах Башкирии прошли в режиме онлайн. В таком же формате планируется проведение выпускных вечеров, которые, по сути, превратятся в простое вручение аттестатов. Уже точно отменены традиционные выпускные балы для старшеклассников.

Прием документов в вузы Башкирии начинается 20 июня 2020 года и завершается на 23-й день после объявления последних результатов ЕГЭ. Ориентировочно это 25 августа.

Колледжи будут принимать документы у абитуриентов с 15 июня по 25 августа. Если останутся места для поступления, то приемная кампания может продлится до 25 ноября.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Приемы в вузы и ссузы Башкирии в этом году будут существенно отличаться от приемной кампании прошлого года. Из-за карантинных ограничений по коронавирусу власти республики требуют от учебных заведений перевести максимально возможный объем работы с абитуриентами в онлайн-формат. Вот и прием документов будет осуществляться дистанционно. Но есть несколько нюансов.

На брифинге в минобре рассказали как в Башкирии в 2020 году сдавать документы для поступления в вуз. Во-первых, нужно сначала напечатать все необходимые документы, а затем отсканировать их. Именно отсканированные оригиналы и следует отправлять в приемную комиссию вуза или ссуза. Важно, чтобы текст на бумагах был четким и читаемым.

В министерстве образования Башкирии отмечают, что в 2020 году в Башкирии сдавать документы в вузы и колледжи можно только дистанционно. В этом году от абитуриентов требуются заявления о поступлении и о согласии на зачисление. Оригиналы паспорта и аттестата они обязаны предоставить в течение в первого года обучения.

Если вдруг у абитуриента нет доступа к интернету, то документы можно будет отправить через учреждения образования, сельсоветы, районные или городские администрации, где проживает будущий студент. Можно это сделать и в библиотеке и в ФАПе.

Чтобы узнать адреса учебных заведений, их контакты и сроки подачи документов, никуда идти не нужно. Всю необходимую информацию можно получить на сайтах администраций районов.

Недавно среди жителей Башкирии распространялась информация, что для приема документов в вуз якобы нужна электронная подпись. В минобре опровергли эту информацию.

- Никакой электронной подписи создавать и предоставлять не нужно, - подчеркнул министр образования Башкирии на брифинге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Как пояснили в министерстве образования Башкирии, в этом году работа приемных комиссий в вузах начнется не позднее 20 июня 2020 года. Как и куда сдавать документы в вузы Башкирии в 2020 году? Документы на поступление можно подать в пять разных учебных заведений по трем разным специальностям.

Минобр Башкирии также поясняет, что проведение вступительных экзаменов в творческие вузы пройдет в очном формате, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Подробную информацию можно получить на официальном сайте самого вуза.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин также отметил, что в этом году выпускникам 9 и 11 классов не нужно предоставлять справку формы 086-У при поступлении. Проще говоря, результаты медкомиссии при поступлении пока не нужны.

- Их вы донесете позже, уже в первый год обучения, - подчеркнул Хажин.

Кроме того, на брифинге в минобре Башкирии было заявлено, что приемные кампании в творческие вузы продлятся до 20 или 25 августа.