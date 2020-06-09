Андрей Парабеллум. Отзывы о виртуальном коучинге: что это и кому полезно

Коучинг в России — вне зависимости от вашего отношения к нему — активно растёт, превращаясь в альтернативную систему образования. По последней оценке РБК, объём российского рынка коучинга составляет $ 100 млн. Но это было два года назад. Сегодня, в эпоху победившего онлайна, рост идёт гораздо активнее.

За последние годы интерес к личному коучингу в России вырос на 60 %. Если вы планируете конвертировать собственную экспертность в коучинговый бизнес, сейчас наиболее благоприятное время для старта.

Хорошая новость: эффективный выход в онлайн — не лотерея, а проверенная методика. «Виртуальный коучинг» внедрили 247 успешных предпринимателей, скорее всего, это подойдёт и вам.

Возможности онлайн-коучинга пока не раскрыты — всем нам есть куда расти

Знаете, чем отличается бизнес-тренинг от коучинга? Тренинг — краткосрочная форма обучения, в которой человек передаёт группе слушателей определенные навыки. C коучингом сложнее: это длительные и зачастую личные отношения, помогающие получить исключительные результаты в жизни, карьере, бизнесе или общественных делах. Коуч направляет клиента, помогает прийти к выводам, а не дает их по методичке. Если это отношения между людьми, тогда они могут проходить только вживую, верно?

В первую очередь, коучинг — это услуга. Как и другие услуги, она развивается, изменяется и рано или поздно переходит в онлайн. Аналогичная ситуация произошла с образованием. Принято считать, что оно может существовать только в офлайне. Однако в условиях самоизоляции выяснилось, что школы и университеты могут комфортно чувствовать себя на «дистанционке».

Подумайте вот о чём: за последние месяцы люди распробовали онлайн-курсы, поняли, что это нормально и удобно. Онлайн-образование вообще показало взрывной рост. Лучшую почву для онлайн-коучинга придумать трудно.

Если есть сомнения, можете сразу зайти на страницу с отзывами об Андрее Парабеллуме.

Итак, какие преимущества получит эксперт, если начнёт собственный коучинговый бизнес в онлайне:

Локация больше не ограничение. Не нужно искать место для встречи, можно с одинаковой продуктивностью вести клиента из дома, отеля, кафе и в другой стране. Требования для локаций одинаковые: интернет, микрофон и компьютер.

Потенциальная аудитория шире. Как таковой географии клиентов нет: можно работать по всему миру со всеми носителями языка, с которыми эксперт может вести личные сессии.

Отстроиться от негативных клиентов. Например, состыковаться с клиентом получилось только в ресторане после работы. Консультация получилась стрессовой, появился негатив — и кто будет оплачивать чек? Онлайн лишён подобных проблем.

Коуч выступает оператором процесса изменений в жизни клиента. Он слушает, спрашивает и даёт обратную связь. Экран ноутбука — не препятствие для такой работы.

Готовы ли вы стать онлайн-коучем?

Итак, «Виртуальный коучинг» — реальная возможность масштабироваться. Однако есть один вопрос, на который лучше ответить сразу: «Достоин ли я помогать большому количеству людей и могу ли в действительности называться экспертом?»

Важно понимать, что масштабироваться мешает не сам коучинг (это просто инструмент), а внутренние блоки эксперта. Какие они могут быть?

Нет уверенности. У эксперта не получается создать своё дело, он не верит в продукт и в то, что способен дать клиентам ощутимый результат.

Страх масштабирования. Чем больше масштаб бизнеса, тем больше процессов и рисков. Иногда эксперты оправдываются: их якобы устраивает текущий уровень жизни. Но ведь всегда можно работать лучше и получать больше!

Страх ответственности. Каждый шаг даётся всё усерднее, растёт груз ответственности и принимаемых решений. Плюс с увеличением бизнеса и растёт команда, а подводить её не хочется.

Давайте оставим эти страхи и разберемся с самым главным. Скорее всего, эксперт работает много лет, и всё это время он сталкивался с проблемами клиентов. Если он их решал, значит его уровень достаточный, чтобы помогать большей аудитории.

Также важно, сколько людей уже обращаются к эксперту за помощью. Если обращения есть, значит из этого уже можно упаковать какую-то обучающую программу.

Практически в любой теме можно применять коучинговые инструменты в онлайн-формате. Александра Пасенюк — врач с общим стажем в 25 лет работы. Сейчас она занимается психотерапией, помогает родителям воспитывать ребёнка так, чтобы он вырос уверенным в себе человеком. До «Виртуального коучинга» Александра уже успешно вела дистанционные занятия, но у нее не оставалось времени на науку.

Здесь стоит пояснить. Александра живёт в Норвегии, а в этой стране толерантно относятся к дистанционной работе — из-за ландшафта добраться до места встречи бывает затруднительно. По этой же причине в стране развит коучинг и различные групповые занятия.

В отзыве об Андрее Парабеллуме Александра рассказала, что пришла на «Виртуальный коучинг», чтобы научиться лучше продавать свою работу. С начала тренинга психотерапевт заработала 6,5 млн рублей. Особенно пригодился скрипт продающих консультаций и умение выбирать клиента. При этом стоимость услуг на виртуальные занятия не изменилась.

Теперь у Александры Пасенюк есть время на науку, с ней работают помощники, выросла продуктивность.

Главное требование для «Виртуального коучинга» — экспертность. Если человек разбирается в своём деле и может помогать другим, у него есть задатки для успешной работы.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие онлайн-коучи

Отлично! Вы уверены в своей экспертности и готовы к упорной работе. Но можно ли избежать типичных проблем роста на старте? Можно, если постоянно держать в уме концепцию «пяти единичек»: одна экспертная тема, одна целевая аудитория, один результат, один способ продаж и один источник трафика.

Пока поговорим о распаковке экспертности. Чтобы определиться с ней, ответим на следующие вопросы:

1. Кому вы помогаете? → аудитория с конкретными болями.

2. Чем вы помогаете? → как решаются боли клиентов, какие результаты они получают.

3. В какой нише работаете? → может быть только одна ниша: психолог по отношениям, маркетолог и т. п. Нет ничего хуже коуча, пытающегося быть экспертом в разных нишах. Так не бывает. Это как если бы дантист в свободное время подрабатывал на стройке крановщиком.

4. Каков ваш уровень экспертности? → понять, когда вы можете выступать экспертом, а когда эксперт нужен вам.

Полезный инсайт: подробно ошибки масштабирования проходили на вебинаре «Коучинг на миллион». Обязательно посмотрите запись вебинара.

Слабые стороны есть у всех. Они разные, но рецепт борьбы с ними один — постоянно учиться и развиваться. Об этом говорят все отзывы об Андрее Парабеллуме: чтобы провести клиента через трансформацию, сначала надо самому через неё пройти.

В России работает множество крутых экспертов, чьи проблемы масштабирования никак не связаны с уровнем профессионального знания. Такие люди «буксуют» в неумении работать с командой, проработке продуктовой линейки, настройке рекламы и т. д.

Чтобы определить собственные слабые стороны, важно понимать, каким путём развиваться. Зная свой следующий шаг, можно заранее определить самые слабые места и развиваться в этих направлениях.

Серьёзно: просто пройдите небольшой тест, который поможет оценить уровень вашей экспертности. Это займёт не больше пяти минут, плюс вы бесплатно получите чек-лист организации коучинга.

Андрей Парабеллум: отзывы о «Виртуальном коучинге»

Участие в «Виртуальном коучинге» помогает людям улучшить ту или иную сферу жизни, самореализоваться и раскрыть свой внутренний потенциал. Однако это не значит, что все участники дойдут до финала. Информации много, и не все могут сразу её «переварить».

В этом отношении показателен отзыв об Андрее Парабеллуме от крымского предпринимателя Игоря Морозова. Он развивал маркетинговое агентство, внутри которого появилось консалтинговое направление, а уже из него — коучинг. Как рассказал Игорь Морозов, ему понадобилось пять месяцев, чтобы освоить новый материал и внедрить его на практике.

Раньше предприниматель проводил единоразовые консультации по 5 тыс. рублей. После «Виртуального коучинга» прокачал программу и перешёл сначала на 30 тыс. рублей в месяц, а потом на 50 тыс. рублей в месяц. Все участники проходят через бесплатные консультации, запустили групповой коучинг, география клиентов расширилась.

Подобных примеров множество. На странице с отзывами об Андрее Парабеллуме есть кейсы из разных сфер: от ораторского искусства и астрологии до фитнеса и психологии. Потому что дистанция — это не преграда.

Если вы отлично разбираетесь в своей теме, то почему бы не масштабироваться за счёт этого знания?

Что делать прямо сейчас?

1. Если вы эксперт и планируете вести коучинг в онлайне, записывайтесь на участие в бесплатном вебинаре. Там вы увидите расписание программы, узнаете, как проходит обучение, поймете, готовы ли вы меняться здесь и сейчас.

2. Определите уровень своей экспертности через онлайн-опрос. Всё просто: пять минут, и вы посмотрите на свою работу под новым углом.

3. Почитайте отзывы об Андрее Парабеллуме. Серьёзно. Просто свяжитесь с кем-нибудь из финалистов и спросите их мнение о «Виртуальном коучинге».