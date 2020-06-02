Глава Башкирии занял «сомнительные» места в федеральных рейтингах

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в экономику, но и в региональную политику. На днях сразу три федеральных аналитических центра представили собственные рейтинги российских губернаторов. В каждом исследовании рассматривались различные показатели работы глав регионов в борьбе с распространением коронавируса.

КТО И ЧТО СЧИТАЛ

Так, например, Фонд «Петербургская политика» оценил темпы снятия карантинных ограничений в различных регионах. Здесь стоит отметить, что по этому показателю рассчитывается эффективность борьбы с коронавирусом региональных властей. Если глава региона не спешит ослаблять режим самоизоляции, значит эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Что в свою очередь означает, что где-то местные чиновники не доработали.

Содержательное исследование недавно выпустил «Центр политической конъюнктуры». Специалисты оценили упоминаемость глав регионов в социальных сетях в связи с эпидемией коронавируса. Казалось бы, здесь все просто, но это не так.

Ну и наконец, «Агентство стратегических коммуникаций» выпустило доклад «Коронавирус как фактор внутренней политики». В нем эксперты оценили имиджевые потери губернаторов, которые те понесли из-за недоработок своей управленческой команды в период эпидемии коронавируса.

Попадание на верхние строчки в двух из трех этих рейтингов, по сути, является для губернаторов «сомнительным» результатом, так как, скорее всего, несет негативный эффект. Но, обо всем по порядку.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Фонд «Петербургская политика» представил обзор снятия ограничительных мер в регионах России. В его основу легли официальные данные местных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом. Эксперты оценили как быстро губернаторы ослабляют режим самоизоляции и распределили место каждого субъекта федерации по соотношению количества зараженных к численности населения на 14 мая 2020 года.

Согласно обзору Фонда «Петербургская политика», в рейтинге по соотношению количества зараженных к численности населения почти три недели назад Башкирия располагалась на 66-м месте, тогда как 15 апреля республика занимала 50-ю строчку рейтинга. Учитывая, что верхние строчки занимают регионы, где эпидемия коронавируса продолжает бушевать, то этот показатель вполне хороший.

Для сравнения: Москва, Московская область и республика Ингушетия на 14 мая 2020 года сохранили все карантинные ограничения и заняли первые три строчки рейтинга.

В свою очередь, быстрее всех снимают ограничения в Смоленской, Калининградской, Томской и Белгородской областях, а также в республике Татарстан. Эти регионы располагаются на «последних» местах в рейтинге.

Темпы снятия ограничений в Башкирии аналитики Фонда оценили как средние. Стоит отметить, что в Башкирии с 1 июня произошли существенные изменения. В минувший понедельник глава республики своим указом вновь ослабил режим самоизоляции, фактически сохранив его только для старшего поколения. Обязательным осталось только ношение защитных масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

МИНУС ОЧКИ К ИМИДЖУ

Примерно в то же время что и Фонд «Петербургская политика», собственный доклад о региональной повестке выпустило «Агентство стратегических коммуникаций». Авторы доклада с громким названием «Коронавирус как фактор внутренней политики» подсчитали кто из губернаторов больше других потерял «очков имиджа» в борьбе с коронавирусом. Здесь оценивались как конкретные действия, так и бездействие глав регионов. Эксперты составили своеобразный и субъективный топ-4 среди руководителей субъектов, которые допустили промахи. Выдержки из доклада приводит «КоммерсантЪ».

На первое место аналитики поместили главу Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова. Его главный промах в том, что он допустил стихийный митинг против карантина во Владикавказе. Второе место занял губернатор Амурской области Владимир Орлов. Там врачи наперебой сообщали о нехватке защитных средств. Информация дошла до федеральных властей и сильно ударила по имиджу главы региона. Замыкает тройку «лидеров по потерянным очкам» губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он и вовсе получил выговор от президента за дефицит коек и аппаратов ИВЛ.

Четвертое место в рейтинге по имиджевым потерям занял глава Башкирии Радий Хабиров. Эксперты «Агентства стратегических коммуникаций» посчитали, что он потерял «очки» после вспышек коронавируса в Республиканской больнице имени Куватова в Уфе и в «других медицинских учреждениях». Возможно, речь идет об очагах инфекции в Белебеевской ЦРБ и в психоневрологическом интернате Нефтекамска, которые имели место быть еще в апреле.

УПОМИНАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Наконец, свое исследование представил «Центр политической конъюнктуры». Аналитики центра изучили упоминаемость губернаторов в социальных сетях в течение апреля 2020 года и составили на основе этих данных рейтинг. Как отметили эксперты, они опирались на данные «Медиалогии».

Здесь стоит отдельно оговориться: «Центр политической конъюнктуры» просто подсчитал количество упоминаний глав регионов в постах и комментариях в социальных сетях. Оценку самих сообщений никто не проводил – аналитики не разделяли их на «позитивные» и «негативные».

Однако на примере социальных сетей в Башкирии, где с конца 2018 года активно работает команда «Инцидент менеджмент», рискнем предположить, что частое упоминание главы региона вовсе не хорошо. Ведь как правило, жители республики пишут жалобы в адрес Радия Хабирова, а это значит, что проблемы на местах не решаются, а местные чиновники либо не справляются, либо бездействуют. Кому как не руководителю отвечать за эффективность работы подчиненных?

И так, по данным «Медиалогии» рейтинг упоминаемости глав регионов в апреле 2020 года выглядит следующим образом.

Первое место с огромным отрывом занимает мэр Москвы Сергей Собянин – его отметили в 1,15 млн сообщениях. Вторую строчку занял глава Чеченской республики Рамзан Кадыров со 110 тысячами упоминаний. На третьем месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев со 103 тысячами упоминаний, четвертое – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с почти 76 тысяч отметок в постах и комментариях.

Замкнул пятерку лидеров по упоминаниям в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. За месяц его отметили в 69 тысячах постах и комментариях. Если учесть, что львиная доля таких упоминаний - жалобы или просьбы о помощи, то и высокая позиция Хабирова здесь выглядит «сомнительно».