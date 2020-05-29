Трижды обработали город специальным раствором и не только: Как Уфа боролась с распространением коронавируса

В последний день марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирии был введен режим жесткой самоизоляции. Чтобы уберечь людей от опасной инфекции, были отменены все массовые мероприятия, многие предприятия вынужденно закрылись. Сегодня на всей территории республики режим ослабили, но борьба с заразой продолжается. К счастью, за нерабочий апрель в башкирской столице удалось избежать неконтролируемых вспышек заражения. И в этом, безусловно, заслуга как самих горожан, которые проявили ответственность и бдительность, так и городских властей. «Комсомолка» рассказывает, как Уфа боролась и продолжает бороться с распространением коронавируса.

НАШ ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА

Власти столицы под руководством главы администрации города Ульфата Мустафина с самых первых дней введения режима самоизоляции предложил разработать городской команде собственную стратегию борьбы с опасной инфекцией. Как известно, ранее ничего подобного в истории города не происходило, как и не было шаблонов, по которым можно было выстроить работу или учебников, где можно было подсмотреть правильное решение.

Тем не менее, команда мэра Ульфата Мустафина сработала четко и слажено. Ряд решений, которые принимал глава администрации Уфы послужили руководством к действию для других городов и районов Башкирии – разработанные в башкирской столице методы борьбы с эпидемией стали примером для других муниципалитетов.

- Например, мы запустили колл-центр, куда звонили жители со всей республики, - рассказал «Комсомолке» глава города Ульфат Мустафин.

Отдельного упоминания стоит и случай, когда сотрудники мэрии передали служебные автомобили волонтерам, которые помогали нуждающимся.

По словам Ульфата Мустафина, колоссальную работу, которую проводили в этот период администрации районов, можно условно поделить на несколько направлений.

- Это и меры профилактики, и санитарная обработка территорий и объектов, контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, помощь пожилым, нуждающимся и оказавшимся в трудной ситуации жителям, а также меры поддержки в непростых условиях наших предпринимателей, - вспоминает глава администрации башкирской столицы.

«ВРЕМЯ ДОБРА»

В это непростое время мэр города принял решение оказать поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается. Так, 9 апреля запустили общественный благотворительный проект «Время добра». Его цель – эффективная адресная помощь жителям города в условиях режима полной самоизоляции.

- В данном случае муниципалитет выступает только в качестве координатора, а спонсорскую помощь оказывают предприятия города, представители социально ответственного бизнеса и волонтеры. Нуждающимся горожанам оказывается помощь в виде доставки на дом бесплатных продуктовых наборов, - подчеркнул Ульфат Мустафин.

Не осталась мэрия в стороне и от поддержки врачей и медицинских учреждений.

- По поручению Ульфата Мансуровича медицинским учреждениям переданы более 2000 респираторов и защитных костюмов. Также больницам, перепрофилированным в госпиталя приобретены и безвозмездно предоставлены стиральные машины, необходимые для обеспечения бытовых нужд в условиях работы в закрытом режиме. Планируется, что данный проект по оказанию помощи населению в непростых ситуациях будет долгосрочным, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе уфимской мэрии.

Напомним, что еще совсем недавно в Уфе не работали почти все предприятия сферы услуг. Но некоторые организации и государственные структуры не прекращали свою работу. Специально для их сотрудников, у кого есть дети, уфимские власти организовали работу дежурных групп в детских садах.

- Информация о работающих группах регулярно обновляется и размещается на официальном сайте города и в группах муниципалитета в соцсетях, - напоминают горожанам в мэрии Уфы.

В башкирской столице специальным составом продезинфицировали 20 тысяч квадратных метров

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

В период полной самоизоляции из-за распространения коронавируса серьезно пострадали малые предприятия: работу пришлось приостановить, а сотрудников отправить по домам. Чтобы оказать поддержку бизнесу, в администрации Уфы проработали, а депутаты Горсовета утвердили меры финансовой поддержки предпринимателей.

Одна из первоочередных мер - освобождение от уплаты авансовых платежей по земельному налогу в текущем году для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют ряду условий. В частности, сведения о них должны быть включены в единый реестр СМП по состоянию на 1 марта 2020 года. Также виды их деятельности должны входить в перечень отраслей экономики Башкирии, которые наиболее уязвимы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Для предприятий из тех же отраслей экономики снижено значение корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход.

- Еще одной мерой поддержки стало освобождение арендаторов муниципального имущества на период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года от уплаты арендных платежей. При этом такая поддержка распространяется не только на наиболее уязвимые виды деятельности. Ее могут получить все субъекты малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации, арендующие объекты муниципального нежилого фонда, имеющие на 1 апреля действующие договоры аренды, - рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

На сегодняшний администрацией города Уфы оказана поддержка 300 получателям, среди которых 188 малых и средних предприятий и 112 некоммерческих организаций.

Всю актуальную информацию по мерам поддержки бизнеса можно найти на официальном сайте администрации города. Для этого нужно заглянуть в раздел «Предпринимательство и инвестиции».

В городе создан ситуационный центр по оказанию консультативной поддержки работодателям, чьи предприятия работают в непрерывном режиме. Телефон: 8 (347) 279-04-87.

Несмотря на ослабление режима самоизоляции продолжает свою работу в круглосуточном ежедневном режиме городской колл-центр по оказанию консультационной помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции. Номер телефона: 8-800-250-56-04.

Весь нерабочий апрель в администрации города ежедневно в прямом эфире проходили брифинги на разные темы. Спикеры отвечали на вопросы и давали разъяснения по тем или иным вопросам.

Также каждый день улицы города объезжают 121 автомобиль с громкоговорителями. Они транслируют звуковые сообщения о соблюдении режима самоизоляции и масочного режима.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

В условиях действующего режима полной самоизоляции граждан Ульфат Мустафин первоочередной задачей поставил коммунальным службам Уфы продолжать свою работу в круглосуточном режиме. Благоустройство и поддержку дворов и жилых домов в чистоте никто не отменял. А в новых условиях к плановым работам прибавился еще один важнейший пункт – тщательная санитарная обработка. Как известно, чистота – залог здоровья. И в администрации Уфы подошли к этому со всей серьезностью. В частности, в ежедневном режиме проводится санитарная дезинфекционная обработка подъездов многоквартирных домов и лифтов.

- Сотрудники жилищных предприятий совместно со специалистами клининговых компаний в соответствии с утвержденными графиками каждый день выполняют дезинфекционную обработку подъездов. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, и скамеек, - рассказал мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По словам главы города, во дворах уфимских многоэтажек продолжаются работы по санитарной очистке, восстановлению и покраске урн, скамеек и ограждений газонов, побелке деревьев, ведется ямочный ремонт асфальтового покрытия дворов.

В уфимской мэрии подчеркнули, что все жилищные предприятия УЖХ районов Уфы укомплектованы необходимыми средствами дезинфекции, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Чтобы остановить распространение коронавируса, в башкирской столице коммунальщики выполнили дезинфекцию улиц и общественных зданий. Тщательная и кропотливая работа велась совместно с Центром дезинфекции минздрава Башкирии и компанией «Гард Сервис».

- Чтобы не дать распространиться вирусу из РКБ имени Куватова, обработку начали именно оттуда. За все это время мы трижды продезинфицировали город, обработали 20 млн квадратных метров, - говорит Ульфат Мустафин.

По словам главы города, главным «оружием» в данном случае стало дезинфицирующее средство «Этоксамин» - оно сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города.

В МЭРИИ НАПОМИНАЮТ

Что касается коммунальных платежей, жителям стоит помнить, что плата за жилищно-коммунальные услуги продолжает начисляться в соответствии с требованиями законодательства. С 30 марта пени за несвоевременность оплаты горожанами ЖКУ не начисляются. Показания приборов учета можно передать в ЕРКЦ города Уфы по номеру 8-800-775-776-1, а для оплаты счетов есть разные способы. Некоторые управляющие компании выезжают к жителям с банковскими терминалами для оплаты, другие прибегают к помощи волонтеров по приему платежей. Нужно звонить в свою управляющую компанию и выбирать оптимальный для себя вариант.

ПОМОЩЬ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Чтобы горожане не скучали, пока сидят дома, городские власти совместно с учреждениями культуры предложили им несколько видов досуга. Как говорится, на всякий вкус и цвет. Так, для тех, кто хочет сохранить себя в хорошей физической форме управление по физической культуре и спорту администрации Уфы запустило акцию «Уфа тренируется дома!».

Учреждения культуры и творческие коллективы города предлагают развлекательный онлайн-контент – трансляции концертов и выступлений в интернете, доступ в видеоархивы, виртуальные экскурсии. Информация об этом также регулярно размещается на официальном сайте администрации Уфы.

Чтобы жители Уфы не выходили лишний раз из дома в период самоизоляции, городские власти регулярно размещали и обновляли на своем сайте и в соцсетях информацию о работающих в городе службах доставки продуктов и товаров первой необходимости.

Также ежедневно на телеканале «Вся Уфа» в прямом эфире в прайм-тайм для жителей города размещалась информация и разъяснения по актуальным вопросам. На страницах муниципальных газет «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Уфимская неделя» и «Киске Өфө» публиковались полезные советы и статьи в период режима самоизоляции.

-От себя лично благодарю жителей Уфы, которые соблюдали режим полной самоизоляции. Наши жилищники постоянно на передовой и справились с поставленной задачей. И всем тем, кто был с нами на связи и оказывал помощь огромная благодарность. Сейчас не время расслабляться. В дальнейшем следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Главное – здоровье! Нужно беречь себя и своих близких, - подытожил Ульфат Мустафин.