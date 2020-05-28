2020-05-28T20:41:02+03:00
Общество

Леонардо, но не Ди Каприо: уфимка стала жертвой зека-ловеласа с необычным именем

Мужчина обокрал жертву, с которой провел ночь
Рустем АХУНОВ
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Уфимка доверилась незнакомцу, который совсем недавно освободился из тюрьмыУфимка доверилась незнакомцу, который совсем недавно освободился из тюрьмы
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В Уфе полицейские расследуют ограбление женщины, которая стала жертвой таинственного незнакомца по имени Леонардо.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, началась неприятная для дамы история со знакомства с мужчиной. Помимо яркой восточной внешности, гражданин обладал довольно редким в наших краях именем – Леонардо. Общаясь в интернете, ловелас осыпал новую подругу комплиментами и приятными фразами, которые она так редко слышала от черствого супруга.

В «день икс», когда благоверный был на работе в ночную смену, женщина решилась на серьезный шаг – пустила домой ловеласа, который уже несколько недель напрашивался в гости «на чай». Разумеется, после чая интернет-приятели перешли к более крепким напиткам, а потом и вовсе заснули, утомившись от алкоголя.

Женщина проснулась с первыми лучами солнца и сразу же попросила приятеля покинуть квартиру, дабы избежать «разборок» с мужем. Гостю такое поведение не понравилось, и он начал избивать женщину. Более того, разбойник отнял у приютившей его дамы золотые украшения, наличку и сотовый телефон, а после ретировался.

Преодолев стыд, уфимка пошла в полицию. Вскоре ловеласа поймали.

В МВД Башкирии сообщили, что незнакомцем с загадочным именем оказался 44-летний житель Чекмагушевского района Леонардо М. Мужчина ранее был судим за кражу, и через интернет прямо из лагеря знакомился с дамами, которым не хватало внимания. Примечательно, что к своей жертве в гости он наведался уже через два дня, как оказался на свободе. Стражи порядка не исключают, что жертв у Леонардо может быть несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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