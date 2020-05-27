ЕГЭ и поступление в вуз в Башкирии: что изменилось для выпускников из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы не только в основную систему образования – обучение проводилось в дистанционном режиме, но и повлияла на проведение выпускных экзаменов, последних звонков и, конечно, поступления в высшие учебные заведения. «Комсомолка» напомнит самые важные моменты для школьников и их родителей.

ЕГЭ БУДУТ СДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОСТУПАЮТ В ВУЗЫ

Особое волнение испытывают сейчас 11-классники– ведь впереди ЕГЭ, от которого зависит дальнейшее поступление в вузы. Из-за пандемии коронавируса по решению Министерства образования России ЕГЭ во всех регионах перенесли на более поздний срок, а ОГЭ и вовсе отменили. Кроме того, учащимся, которые не планируют поступать в вузы, ЕГЭ по русскому языку и математике сдавать теперь и вовсе необязательно – отметки в аттестат ему выставят по итогам текущего учебного года. А вот тем ученикам, которые мечтают о высшем образовании, без сдачи экзамена не обойтись. Зато у них будет достаточно времени подготовиться к экзаменам и позаниматься с репетиторами- пусть и в дистанционном режиме.

Единый государственный экзамен в Башкирии начнется 29 июня. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Без масок, как раньше, в аудиторию попросту не запустятФото: Мария ЛЕНЦ

ЭКЗАМЕНЫ - ТОЛЬКО В МАСКАХ

Как рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, дети будут сдавать экзамены в защитных масках, которые будет необходимо менять каждые два часа. Сами кабинеты будут тщательно продезинфицированы и оснащены дозаторами с антисептиками для рук.

- Будет организована дезинфекционная обработка всех помещений, всем ученикам измерят температуру на входе. Мы отказываемся в этом году от традиционных линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена. Поэтому группы обучающихся будут заходить в свои аудитории по отдельности, по отдельному графику. Также предусмотрена дезобработка школьных автобусов, на которых будут доставляться дети на экзамен, - уточнил Хажин.

Всего в 2020 году в Башкирии будет организовано 110 пунктов для сдачи ЕГЭ, при этом в каждой аудитории будет присутствовать не более девяти человек на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что ему бы очень хотелось, «чтобы как можно старшеклассников в республике нашли в себе силы подготовиться и пойти на ЕГЭ в этом году». Руководитель региона заявил, что он готов внести все необходимые изменения в систему образования, чтобы обеспечить дополнительную подготовку к экзаменам.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Традиционный последний звонок прозвучит для выпускников в этом году не 25, а 29 мая (понедельник нерабочий день – Ред.) и тоже в режиме онлайн. Объятья с педагогами и прогулки до утра также исключаются.

– Дистанционный формат «Последних звонков» и выпускных касается учеников четвертых, девятых классов и выпускников детских садов. Собираться группами и выезжать на природу нельзя, - подчеркнул заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

ПОСТУПИТЬ В ВУЗ МОЖНО ТОЛЬКО ДИСТАНЦИОННО

Также Мавлетбердин уточнил, что поступление в вуз по-прежнему зависит от результатов ЕГЭ. Сделать это можно в режиме онлайн в течение 23 дней после оглашения результатов экзаменов, а подать документы разрешается сразу в пять высших учебных заведений. Заявление о приеме и все необходимые документы можно через личный кабинет на сайте вуза или через специальный сервис «Поступление в вузы онлайн». К заявлению о приеме нужно приложить оцифрованные копии паспорта, школьного аттестата, различных дипломов с олимпиад и фотографию 3х4 см. Оригиналы документов и медицинские справки будут нужны уже после зачисления. Также отмечается, что если вдруг дата ЕГЭ снова сдвинется, то и сроки приема в вузы тоже передвинутся.