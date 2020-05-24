Коронавирус в Башкирии, последние новости на 25 мая 2020 года: плюс 81 выявленный случай и 50 выздоровевших

Количество диагностированных случаев коронавируса в Башкирии продолжает расти. На утро 25 мая число заболевших этим недугом составляет 2683 человека. За последние 24 часа коронавирус выявили еще у 81 человека.

При этом статистика летальных случаев не меняется. Погибшими от коронавируса в регионе числятся 18 человек. Зато еще 50 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом и поправившихся - 882 человека.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА И ГОА

Башкирские обсерваторы продолжают принимать туристов. Накануне в уфимском аэропорту приземлились рейсы из Гоа и Нью-Йорка. Они вернули домой 27 жителей республики и несколько десятков людей из других регионов России. Большинство из них развезут по родным субъектам, но тех, кто проживает слишком далеко от Башкирии, оставят на двухнедельный карантин в местных обсерваторах.

Пока они только готовятся к 14-дневной изоляции, 70 человек выписываются из обсерватора по домам. Это вахтовики с Чаяндинского месторождения, которые находились на карантине в профилактории «Родник здоровья» Уфимского района.

- У каждого из них на руках имеются медицинские справки с отрицательными результатами на наличие коронавирусной инфекции, - пояснили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

ПЛЮС 8 МЛРД В БЮДЖЕТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому бюджет Башкирии получит 8 млрд рублей. Деньги выделяет резервный фонд страны, чтобы помочь региональной казне, которая недополучила весомую часть налогов из-за коронавируса. Всего власти выделили из резервного фонда 100 миллиардов для 56 регионов. Башкирия попала в число тех субъектов, которые в январе-апреле 2020 года получили меньше налогов, чем за аналогичные периоды 2018 и 2019 годов. Причина в том, что малый и средний бизнес региона из-за пандемии практически перестал работать, а значит, и платить налоги.

ГДЕ ЛЕЧАТ ПАЦИЕНТОВ С КОВИДОМ

Минздрав Башкирии в очередной раз поделился актуальной информацией о том, как распределены по больницам пациенты с коронавирусом. Больше всего таковых в уфимской больнице №18. Здесь проходят лечение 114 человек. Следом с большим отрывом идет Клиника БГМУ - 67 пациентов и больница Нефтекамска - 62.

Следом располагаются РКБ им. Куватова с 61 заболевшим, больница №8 Уфы (49), городская больница Салавата (36), больница №5 Уфы, инфекционная клиническая больница и больница Кумертау - по 35 пациентов.

Всего в стационарах республики лечатся 800 человек, из них 8 - на ИВЛ.