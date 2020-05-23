Коронавирус в Башкирии, последние новости на 24 мая 2020 года: туристы продолжают возвращаться домой

Каждый день растет число заболевших коронавирусом жителей Башкирии. Так, по состоянию на утро 24 мая 2020 года, коронавирусная инфекция зафиксирована у 2 602 человек – за сутки число выросло на 88.

Новых летальных случаев за последние 24 часа не зафиксировано, их число по-прежнему составляет 18 человек. За последние 24 часа в регионе выздоровели 39 пациентов, всего победить опасный вирус с начала эпидемии смогли 832 жителя республики.

ВСТРЕЧАЕМ ТУРИСТОВ

Обсерваторы Башкирии откроют свои двери для новой партии туристов – власти республики до сих пор продолжают спасать земляков.

23 мая в аэропорту Уфы приземлился самолет с туристами из Америки. Башкирских туристов из Нью-Йорка привезли сначала в московский аэропорт Шереметьево, а затем – в Уфу.

Отметим, что в республику туристы из Америки возвращаются впервые. Ранее оттуда вывозили только жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Также 23 мая прилетели туристы из Гоа. Все прибывшие помещены в обсерваторы под Уфой – они будут там находиться 14 дней.

ЕГЭ БЕЗ ЛИНЕЕК И ПО ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК В КАБИНЕТЕ

Стало известно, как будет проходить ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса. Как рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, на данный момент идет закупка дезинфицирующих средств и защитных масок, то есть дети будут сдавать экзамены в масках и в чистых кабинетах. Министр также отметил, что маски будут менять каждые два часа

- Кроме того, будет организована дезобработка всех помещений, проведение термометрии на входе. Мы отказываемся в этом году от линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена. Поэтому группы обучающихся будут поаудиторно заходить по отдельности, по отдельному графику. Также предусмотрена дезобработка школьных автобусов, которыми будут доставляться дети на экзамен, - заявил Хажин.

Пунктов для сдачи ЕГЭ в 2020 году в Башкирии будет организовано 110. В каждом классе будет присутствовать не более девяти человек.

ГДЕ ЛЕЧАТСЯ БОЛЬНЫЕ?

Большинство больных коронавирусом в Башкирии проходят лечение в ГКБ № 18 города Уфы. В «ковидном» госпитале по состоянию на 23 мая находятся 112 пациентов. Затем идет клиника БГМУ (64), Нефтекамская городская больница (62), РКБ имени Куватова (55), ГКБ №8 Уфы (49), Кумертауская ЦГБ (35), ГКБ №5 Уфы (35), Салаватская ГБ (34) и другие.

По данным минздрава, в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов, восемь из которых – под ИВЛ.