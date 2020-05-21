«Помню и блокаду в Ленинграде, и все ужасы войны»: в Уфе поздравляют с 97-летием ветерана ВОВ

О нелегкой и насыщенной событиями жизни 97-летней уфимки Клавдии Смирновой можно писать романы. Она родилась 25 мая 1923 года в деревне Слободищи в Подмосковье, а в 1930 году ее отцу предложили учебу в университете, и вся семья переехала в Санкт-Петербург.

22 июня 1941 года Клавдия Смирнова запомнит на всю жизнь. Еще накануне она весело отмечала школьный выпускной в парке, а уже утром пришли печальные новости, что началась война. В военные годы она работала в перевязочном отделении ленинградского госпиталя – делала перевязки солдатам, мыла полы, Вспоминать о том страшном времени женщина не любит – голод, смерть, пожары, немецкие самолеты, кружащие в небе и сбрасывающие смертоносные бомбы. Даже спустя десятки лет Клавдия Смирнова помнит в мельчайших деталях все события войны.

- Хлеб выдавали по 125 граммов в день и то с примесями. Еще была очень холодная зима, а топить было нечем, в ход шла деревянная мебель. Спали, не раздеваясь, только снимая обувь, - вспоминает женщина.

ПЕРЕЕХАЛА НА РОДИНУ МУЖА, В БАШКИРИЮ

Война унесла жизни самых близких людей – сначала от голода умер 15-летний брат, потом мать, а вскоре на фронте погиб и отец. Клавдию и ее младшую сестру тетя вывезла в Северодвинск, а после окончания войны сестры переехали в Москву, где Клавдия во время работы на заводе познакомилась со своим будущим мужем Петром Смирновым и в 1952 году переехала к нему на родину – в Башкирию. Вместе они прожили 61 год, воспитали двоих сыновей, которые пошли по стопам отца и тоже стали военными.

В Уфе Клавдия Смирнова работала и билетным кассиром на железной дороге, и швеей-мотористкой, и кассиром-приемщиком, а последние годы своей трудовой карьеры трудилась бухгалтером в уфимской исправительной колонии №3, где заслужила почет и уважение своих коллег.

- С Клавдией Петровной мы знакомы вот уже 63 года – с 1957 года. Это потрясающая, душевная женщина, всегда готовая прийти на помощь. Всю любовь к людям и свою доброту она смогла сохранить и пронести через всю жизнь, - вспоминает ветеран МВД, майор в отставке Надежда Шаймарданова.

Не забыли о легендарном ветеране и в 75-летнюю годовщину ВОВ – поздравления пришли и от администрации Уфы, и от администрации Калининского района и, конечно, от сотрудников ИТК №3 – все они желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

А 25 мая Клавдия Смирнова отметит свое 97-летие в кругу семьи – любящих детей, внуков и правнуков, которые гордятся своей героической бабушкой и берут во всем с нее пример.