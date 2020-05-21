«Земля тряслась от падающих бомб, стонали раненые»: история героя войны из Башкирии

«Комсомолка» продолжает публикацию серии материалов, посвященных героям Великой Отечественной Войны. И пусть уже отгремели салюты в честь 9 мая, но память о Героях, подарившим нам мирное небо над головой, должна жить вечно.

В этот раз героической историей своего дедушки поделилась директор «Комсомольской правды-Уфа» Елена Романова. Шамсутдину Хуснутдиновичу Яушеву уже 93 года – он не только прошел Великую Отечественную Войну, освобождая нашу Родину от фашистских захватчиков, но и прожил достойную жизнь, став примером для подражания для своих потомков и земляков.

НА ФРОНТ ОТПРАВИЛСЯ В 17 ЛЕТ

- Мой дедушка, Яушев Шамсутдин Хуснутдинович, - участник Великой Отечественной Войны. Вместе с бабушкой он живет в городе Туймазы, - рассказывает Елена Романова. - Родился он в 1926 году в деревне Тукмак-Каран Туймазинского района. Летом 1941 года он окончил семь классов Бишкураевской школы – выпускной вечер состоялся 21 июня, а на следующий день уже началась война. За три дня всех молодых мужчин и парней отправили на фронт, а в деревне остались только старики, женщины и дети. В то время девиз был: «Все для фронта, все для победы». С первого же дня мой дедушка стал работать в колхозе вместе с женщинами и стариками – пахал на лошадях землю, сеял, бороновал, собирал урожай, осенью возил зерно в элеватор, на своих плечах носил тяжелые мешки.

В феврале 1944 года Шамсутдина Яушева призвали в Красную армию – на тот момент ему исполнилось всего 17 лет. Молодого парня и его земляков, также призванных на фронт, отправили сначала на Украину в город Горловку, где они и проходили военную подготовку.

После прохождения военной подготовки Шамсутдин Яушев и его товарищи из Башкирии были зачислены в 320-й стрелковый полк в составе 52 дивизии, участвовавший в боях в Яссы – Кишиневском направлении. В ожесточенных сражениях освобождали они от немецких захватчиков Молдавию и Румынию, города Кишинев, Яссы, Факманы, Одапешт. Немцы упорно сопротивлялись, отстреливались, но отступали под натиском сил советских солдат.

- Немцы нас обстреливали из орудий и минометов, бомбили с самолетов. Земля тряслась от падающих и разрывающихся бомб и снарядов. Стонали раненые. Я и сейчас слышу стоны и крики умирающих товарищей, - часто вспоминает Шамсутдин Хуснутдинович в беседах со своими внуками и правнуками. - Потери были большие. В этих кровопролитных боях я потерял многих своих земляков и сам был тяжело ранен в ногу.

Пробыв в госпитале неделю, солдат бросился догонять свой полк. Кровопролитные бои шли за каждый метр молдавской и румынской земли, немцы совершенно не хотели отступать.

- В Факманах наш полк освободил советских военнопленных. Сколько было радости! Нас обнимали, целовали, благодарили. Расставались уже потом как родные и близкие друзья, - вспоминает Шамсутдин Яушев.

За трудовые заслуги Шамсутдина Яушева наградили медалью Судебного департамента «За безупречную службу».

20 ЛЕТ ЖИЗНИ ПОСВЯТИЛ ПРИЗВАНИЮ СУДЬИ

По окончании войны полк Шамсутдина Яушева сопровождал эшелон пленных немцев из Одапешта в Донецкую область Украины. Пленным предстояло восстановить разрушенные ими же города – Горловку, Сталино, Енакиево и другие.

Позже командование направило Яушева, как одного из лучших молодых солдат, награжденных знаком «Отличный стрелок», учиться в военное училище в город Себеж Тверской области. После окончания училища Шамсутдин Хуснутдинович служил в Дальневосточном военном округе. Во время службы в армии окончил Всесоюзный юридический институт. В 1962 году из-за болезни родителей уволился в запас и с дипломом правоведа вернулся в Башкирию.

- После военной службы еще 20 лет своей жизни дедушка посвятил служению праву судить. Он работал народным судьей в Шаранском районном суде, а также председателем Туймазинского и Давлекановского районных судов, - вспоминает внучка героя.

За боевые заслуги Шамсутдин Яушев был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945», «За безупречную службу», а также Орденом Отечественной войны II степени. А за большой вклад в развитие правосудия, совершенствование деятельности судебной системы, многолетний добросовестный труд он был награжден медалью Судебного Департамента «За безупречную службу». Шамсутдин Хуснутдинович заслужил всеобщее уважение руководителей, коллег и граждан благодаря справедливой требовательности и объективности при вынесении решений.

- Мой дедушка – счастливый солдат, офицер, судья. Он достиг возраста смелой мудрости – сейчас ему уже 93 года. Несмотря на свой почтенный возраст дедушка до сих пор изучает законы, читает книги и газеты и решает сканворды. А мы – его дети, внуки и правнуки – постоянно его навещаем и очень гордимся нашим Героем, - с гордостью рассказывает Елена Романова.