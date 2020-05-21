2020-05-21T15:16:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 22 мая 2020 года: новый очаг COVID-19 и Ураза-байрам в онлайн-формате

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 22 мая 2020 года, что известно на данный момент
Яна БАЗЕКИНА
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Пока в республике запрещены все массовые мероприятия - и развлекательные, и религиозныеПока в республике запрещены все массовые мероприятия - и развлекательные, и религиозныеФото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией распространением коронавируса в Башкирии и публикует самые актуальные новости.

По последним данным министерства здравоохранения Башкирии, по состоянию на 21 мая 2020 года в республике насчитывается 2424 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост заболевших составляет не менее 80 случаев, только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 89 человек. На стационарном лечении находятся 694 пациентов: 171 - в удовлетворительном состоянии, 488 – в состоянии средней тяжести, 35 – в тяжелом состоянии, и 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 920 человек с легкой и бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

Ежедневный прирост зараженных составляет не менее 80 случаев Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ежедневный прирост зараженных составляет не менее 80 случаевФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общее число жертв коронавируса увеличилось до 18 человек, последним пациентом, скончавшимся от осложнений COVID-19, стала 56-летняя жительница Белебеевского района. У женщины было тяжелое сопутствующее заболевание – сахарный диабет. Количество же вылечившихся и выписавшихся домой выросло на 29 и достигло 792 человек.

В БАШКИРИИ ВОЗНИК ЕЩЕ ОДИН ОЧАГ КОРОНАВИРУСА СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал, что в республике возник еще один очаг распространения коронавируса. Речь идет о Салаватском районе, где в придорожной гостинице проживают 68 трудовых мигрантов из Средней Азии, которые работают в тепличном комплексе в Челябинской области, но живут в Башкирии. У 8 из них подтвердился коронавирус, еще 60 находятся на самоизоляции в гостинице.

- У нас на территории республики работает и проживает огромное количество приезжих из Средней Азии, они очень ответственно соблюдают все мусульманские правила и нормы. Очаг сформировался именно в среде приезжих рабочих, - пояснил Радий Хабиров и поручил главам муниципалитетов установить особый контроль над рабочими. - Потому что они точно захотят прийти в мечеть на Уразу-байрам, захотят соблюсти все традиции, собраться вместе, и мы получим новый очаг. Нельзя этого допустить.

ПРАЗДНОВАНИЕ УРАЗЫ-БАЙРАМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Что касается празднования одного из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам, то он, также как и Пасха, пройдет в онлайн-режиме. По словам Радия Хабирова, решение не проводить массовые мероприятия в мечетях поддержали и духовные лидеры мусульманской общины. Так, верховный муфтий Талгат Таджуддин согласился, что в этом году торжественные богослужения лучше провести онлайн, чтобы избежать новой вспышки заболевания.

- Подобные мероприятия и подобный формат онлайн-проповедей мы вполне успешно провели во время Пасхи. Тогда православные отозвались и очень ответственно себя повели, и мы не имели после Пасхи никакой вспышки, - заявил Хабиров, подчеркнув, что в других регионах России, где православные верующие пришли на Пасху в церковь, резко увеличилось число инфицированных, поэтому рисковать ни в коем случае нельзя.

УСЛОВИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ИЗМЕНЯТСЯ

Также во время оперативного совещания Радий Хабиров анонсировал некоторые изменения в условиях режима самоизоляции для жителей республики старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они теперь могут спокойно выезжать в сады и на дачи, главное – иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на дачу, а также не забывать про маски и перчатки.

Пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями разрешили выезжать на дачи Фото: Олег УКЛАДОВ

Пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями разрешили выезжать на дачиФото: Олег УКЛАДОВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ В БАШКИРИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПЕРЕНЕСУТ НА 6 ИЮНЯ

Во время оперативного совещания в правительстве вновь остро встал вопрос об открытии кладбищ, которые сейчас закрыты из-за коронавируса. Люди до сих пор не могут навестить могилки своих родных, чтобы прибраться на них. Также приближается Родительский день, и многие жители Башкирии захотят навестить усопших родственников. В итоге День поминовения было решено перенести с 25 мая на 6 июня.

- Мы вновь посоветовались с нашими духовными лидерами и приняли решение перенести Родительский день в этом году на 6 июня, это будет суббота, - уточнил Радий Хабиров.

Главам районных администраций поручили тщательно продумать график и маршруты автобусов, следующих до кладбищ, а сами погосты привести в порядок – убрать мусор, поправить заборы, скосить траву. Сотрудникам кладбищ и волонтерам предстоит следить за порядком и ни в коем случае не допустить столпотворения среди посетителей кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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