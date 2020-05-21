2020-05-21T12:38:05+03:00
Общество

На площадке ТПП Башкирии прошел «Единый день отчетности»

В конференции в режиме онлайн приняли участие сотни предпринимателей со всей республики
Павел КРАЙНОВ
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Участники решили, что будут собраться ежеквартально на площадке Торгово-промышленной палаты БашкирииУчастники решили, что будут собраться ежеквартально на площадке Торгово-промышленной палаты Башкирии
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20 мая, в Уфе на площадке Торгово-промышленной палаты Башкирии в режиме онлайн состоялась конференция «Единый День отчетности». В мероприятии, идеологом которого стал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, приняли участие десятки предпринимателей и представители контролирующих и надзорных органов.

Организаторами «Единого Дня отчетности» стали ТПП РБ, институт Уполномоченного по правам предпринимателей в Башкирии, Проектный офис по улучшению Инвестиционного климата при администрации главы республики, а также авторитетные общественные организации – «Деловая Россия» и «Опора России». Масштабная конференция, где за одним столом бизнес сообщество и проверяющие органы обсуждают вопросы взаимодействия, проходит уже не в первый раз. В этот раз из-за пандемии коронавируса она впервые состоялась в режиме онлайн.

В обсуждении самых «горячих» вопросов в сфере предпринимательства приняли участие представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, институт Уполномоченного по правам предпринимателей в Башкирии, органы прокуратуры, Управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора по республике, представители МЧС по РБ, регионального УФАС, Налоговой службы, министерства экологии, Госжилнадзора и других контролирующих органов.

Всего в «Едином Дне отчетности» приняли участие 60 зарегистрированных пользователей. Всего как в режиме онлайн, так и после завершения конференции ее просмотрели 250 человек и количество заинтересованных предпринимателей растет. Организаторы отмечают, что для первого такого опыта это достойный результат.

Участники поблагодарили председателя ТПП РБ Ильдара Хакимова за организацию конференции

Участники поблагодарили председателя ТПП РБ Ильдара Хакимова за организацию конференции

Как известно, «Единый День отчетности» проводится не в первые. 20 мая было принято решение проводить конференции ежеквартально на площадке Торгово-промышленной палаты Башкирии. Участники онлайн-конференции поблагодарили ТПП РБ и лично Тимура Хакимова за блестящую организацию мероприятия.

- Спасибо за четкую организацию! Мне показалось, что так всем удобнее и главное смогут участвовать гораздо большее количество предпринимателей со всей республики, - поделился своими впечатлениями один из участников.

Фото предоставлено ТПП РБ.

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