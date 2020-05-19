Коронавирус в Башкирии, последние новости на 20 мая 2020 года: более 400 человек в Башкирии покинули обсерваторы, новая инфекционная больница будет сдана уже в мае

Каждый день в Башкирии растет число заразившихся коронавирусом. Количество заболевших по состоянию на 20 мая 2020 года достигло 2 247 человек.

За сутки летальных исходов не зафиксировано – за все время с начала эпидемии в регионе скончались 17 человек, у всех у них были сопутствующие заболевания. За сутки выздоровели 45 человек, сообщил глава минздрава, в общей сложности от коронавируса в регионе вылечились 714 человек – это 1/3 пациентов.

В стационарах остаются 652 человека, 28 из них находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в Башкирии обследовано 157 325 человек.

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ОТКРОЕТСЯ В КОНЦЕ МАЯ

На брифинге минздрава Максим Забелин сообщил, что инфекционная больница будет сдана раньше, чем планировалось.

- Стройка идет с опережением – первоначально больница должна была запуститься 20 июня, срок запуска перенесен на месяц, поэтому в 20-ых числах мая больница будет полностью сдана, - сказал глава минздрава.

Он отметил, что в конце мая туда запустят первую группу медиков. Клиника будет работать в полном режиме.

ОБСЕРВАТОРЫ ПОКИДАЮТ ТУРИСТЫ И ВАХТОВИКИ

Санатории, которые превратили в обсерваторы, начали покидать туристы и вахтовики. Так, 51 человек выпустился из санатория «Юматово», 14 – из «Радуги». Все эти люди прибыли в Уфу из-за границы в начале мая, это пассажиры рейсов Анталья–Ростов-на-Дону–Уфа, Душанбе–Сургут–Екатеринбург.

У каждого на руках имеются медицинские справки с двумя отрицательными результатами на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в ГК ЧС по Башкирии.

Вместе с башкирскими туристами в обсерваторах проводили время и жители других регионов – их доставили в аэропорт и железнодорожный вокзал на туристических автобусах.

После выезда туристов в обсерваторах остался 31 человек.

Первая группа из 400 вахтовиков тем временем покинула обсерватор в Абзелиловском районе. Напомним, что Радий Хабиров вернул их в регион с Чаяндинского месторождения в Якутии, где застряли работяги.

В обсерваторе было 400 вахтовиков, восемь из них с подозрением на коронавирус и как контактные лица были размещены в больницы.

- Ребята поехали по домам. Все с отрицательными тестами. Дальше будут находиться дома под присмотром своих врачей, — сообщил замглавы Абзелиловского района Руслан Юсупов.

МЭР УФЫ ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН ГОРОЖАНАМИ

Во время оперативного совещания в мэрии 19 мая Ульфат Мустафин поручил разогнать «тусовщиков» с центра Уфы – горожане каждый вечер устраивают столпотворение возле «Конгресс-холла «Торатау».

Александр Овчинников, директор МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», доложил, что всего 60% из гуляющих на улице людей соблюдают масочный режим.

Очень много нарушений в центре – на площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время. Мустафин попросил взять на контроль подобные места Уфы, где собираются больше всего людей.

- Вечерами там [у «Конгресс-холла»] собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил сити-менеджер Уфы.