Коронавирус в Башкирии, последние новости на 20 мая 2020 года: более 400 человек в Башкирии покинули обсерваторы, новая инфекционная больница будет сдана уже в мае
Каждый день в Башкирии растет число заразившихся коронавирусом. Количество заболевших по состоянию на 20 мая 2020 года достигло 2 247 человек.
За сутки летальных исходов не зафиксировано – за все время с начала эпидемии в регионе скончались 17 человек, у всех у них были сопутствующие заболевания. За сутки выздоровели 45 человек, сообщил глава минздрава, в общей сложности от коронавируса в регионе вылечились 714 человек – это 1/3 пациентов.
В стационарах остаются 652 человека, 28 из них находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в Башкирии обследовано 157 325 человек.
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ОТКРОЕТСЯ В КОНЦЕ МАЯ
На брифинге минздрава Максим Забелин сообщил, что инфекционная больница будет сдана раньше, чем планировалось.
- Стройка идет с опережением – первоначально больница должна была запуститься 20 июня, срок запуска перенесен на месяц, поэтому в 20-ых числах мая больница будет полностью сдана, - сказал глава минздрава.
Он отметил, что в конце мая туда запустят первую группу медиков. Клиника будет работать в полном режиме.
ОБСЕРВАТОРЫ ПОКИДАЮТ ТУРИСТЫ И ВАХТОВИКИ
Санатории, которые превратили в обсерваторы, начали покидать туристы и вахтовики. Так, 51 человек выпустился из санатория «Юматово», 14 – из «Радуги». Все эти люди прибыли в Уфу из-за границы в начале мая, это пассажиры рейсов Анталья–Ростов-на-Дону–Уфа, Душанбе–Сургут–Екатеринбург.
У каждого на руках имеются медицинские справки с двумя отрицательными результатами на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в ГК ЧС по Башкирии.
Вместе с башкирскими туристами в обсерваторах проводили время и жители других регионов – их доставили в аэропорт и железнодорожный вокзал на туристических автобусах.
После выезда туристов в обсерваторах остался 31 человек.
Первая группа из 400 вахтовиков тем временем покинула обсерватор в Абзелиловском районе. Напомним, что Радий Хабиров вернул их в регион с Чаяндинского месторождения в Якутии, где застряли работяги.
В обсерваторе было 400 вахтовиков, восемь из них с подозрением на коронавирус и как контактные лица были размещены в больницы.
- Ребята поехали по домам. Все с отрицательными тестами. Дальше будут находиться дома под присмотром своих врачей, — сообщил замглавы Абзелиловского района Руслан Юсупов.
МЭР УФЫ ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН ГОРОЖАНАМИ
Во время оперативного совещания в мэрии 19 мая Ульфат Мустафин поручил разогнать «тусовщиков» с центра Уфы – горожане каждый вечер устраивают столпотворение возле «Конгресс-холла «Торатау».
Александр Овчинников, директор МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», доложил, что всего 60% из гуляющих на улице людей соблюдают масочный режим.
Очень много нарушений в центре – на площади Салавата Юлаева было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время. Мустафин попросил взять на контроль подобные места Уфы, где собираются больше всего людей.
- Вечерами там [у «Конгресс-холла»] собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил сити-менеджер Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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