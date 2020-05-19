Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Несмотря на режим самоизоляции, в республике продолжают происходить трагедии и громкие преступления. «Комсомолка» публикует события прошлой недели, которые обсуждала вся Башкирия.

БЕЗРУКИЙ ОТЕЦ НАСИЛОВАЛ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ

Накануне стало известно о вопиющем случае – 54-летний инвалид в Уфе насиловал своих дочерей – 15 и 19 лет. Собственный источник в правоохранительных органах пояснил, что 13 мая в полицию позвонила женщина, которая объяснила дежурному, что ее супруг целый год занимался непотребными вещами с их 15-летней дочкой. Факт изнасилования позже подтвердила и старшая дочь. Сам насильник является инвалидом первой группы – мужчина еще в молодости потерял левую руку на производстве.

За прошлый год он не менее 12 раз оставался в спальне дочки, где совершал над ней то, что следователи называют «насильственными действиями сексуального характера».

Несмотря на отсутствие у мужчины одной руки, его задержали на два месяца. В содеянном извращенец сознался.

ВЫБРОСИЛА РЕБЕНКА В МУСОРКУ

Ночью 14 мая 36-летняя жительница Туймазов родила ребенка в квартире родственника, а затем решила от него избавиться. Она вышла из дома и выбросила его в мусорный контейнер. К счастью, мальчик остался в живых – ранним утром его заметил дворник. Он отнес малыша в теплое помещение и вызвал скорую и полицию. Сотрудники оперативно установили мать новорожденного и задержали ее. СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Помимо новорожденного у женщины уже есть двое дочерей. Их изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждения. К расследованию случившегося подключилась и межрайонная прокуратура. Правоохранители намерены дать оценку должностным лицам органов профилактики безнадзорности.

МОЛОДОЙ ОТЕЦ НАЙДЕН МЕРТВЫМ ПОСЛЕ ССОРЫ С ЖЕНОЙ

8 мая в Ермекеевском районе Башкирии в деревне Старые Сулли пропал 36-летний мужчина после ссоры со своей супругой. В день пропажи мужчина сел в свою «Ладу» и уехал в неизвестном направлении. Известно, что семья приехала в гости к родителям супруги, сами они проживают в Тольятти.

Несколько дней о нем не было никаких вестей, и лишь 15 мая вечером пришли трагические новости. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина найден мертвым. По предварительным данным, его нашли в лесном массиве – мужчина оставил предсмертную записку и покончил жизнь самоубийством.

У мужчины остались супруга с двумя младенцами-близнецами на руках, мальчики в семье родились 27 февраля 2020 года. Сам он работал в ХМАО водителем.