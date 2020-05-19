В Уфе на стройплощадке упала стрела крана

Сегодня утром, 19 мая, в строящемся жилом комплексе по улице Гафури в Уфе произошло ЧП. На строительной площадке по неизвестным пока причинам рухнула стрела крана. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, но, к счастью, помощь никому не понадобилась. Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, обошлось без пострадавших, а причины инцидента сейчас выясняются.

Подробности происшествия журналистам «КП-Уфа» прокомментировал директор строительной компании «Стройтэк» Айрат Абдрахимов.

- Сразу хотелось бы отметить, что опрокинулась стрела не башенного, а гусеничного крана (МКГ) на стройплощадке. Сам кран принадлежит не нашей компании, а подрядной организации. Его высота на момент хода была около 20 метров, а сам кран использовался для подачи груза на небольших высотах. Как раз сегодня планировался разбор стрелы и демонтаж крана. И вот во время движения произошло опрокидывание стрелы. Сейчас создана комиссия, разбираемся в причинах инцидента. Самое главное, что никто из рабочих и третьих лиц в результате ЧП не пострадал, - уточнил Айрат Абдрахимов.