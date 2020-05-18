Коронавирус в Башкирии, последние новости на 19 мая 2020 года: в тяжелом состоянии остаются 28 человек

«КП – Уфа» продолжает следить за развитием ситуации по коронавирусу в Башкирии. К утру 19 мая стало известно, что всего за сутки наличие инфекции подтвердилось у 94 человек. За все время пандемии COVID-19 вирус подхватили 2155 жителей республики. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 652 человека. Из них в тяжелом состоянии – 28 пациентов, а еще 7 человек находятся под аппаратами ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: по словам главы минздрава Башкирии Максима Забелина, за прошедшие сутки с полным выздоровлением из больниц по всей республике выписались 18 человек. Всего коронавирусом переболели 669 жителей Башкирии, отметил он в своем докладе. Также по данным минздрава за сутки не зафиксировано ни одного летального случая. Напомним, во время пандемии от опасной инфекции в регионе скончались 17 человек.

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ

На днях в башкирском правительстве состоялось очередное оперативное совещание, где чиновники рассказали, как идет борьба с распространением коронавирусной инфекцией. Как известно, на прошлой неделе завершились нерабочие дни, но режим самоизоляции так и не был отменен – лишь частично ослаблен. Многие жители Башкирии вышли на работу, но большинство социальных и государственных учреждений остаются закрытыми для посещения. Кроме того, в регионе введен «масочный режим» - жителям запрещено появляться в общественных местах и в транспорте без маски и перчаток под угрозой штрафа.

Стоит отметить, что не все водители общественного транспорта в Башкирии согласны с такими мерами. Например, недавно в социальных сетях у главы республики появилось обращение от водителя троллейбуса в Стерлитамаке. Женщина заявила, что у некоторых ее коллег из-за многочасового ношения масок и перчаток на коже начались высыпания.

- Почему мы должны ездить в масках и надевать перчатки? Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом. Нельзя постоянно дышать своим же СО2. И тем более в жару. У многих уже появились высыпания на коже, – написала водитель.

НА ПРАЗДНИК ОСТАЕМСЯ ДОМА

Первая неделя после ослабления режима самоизоляции в Башкирии прошла, но коронавирус так и не отступил. Чтобы предотвратить вспышки COVID-19, власти решились на запрет массовых богослужений в мечетях на праздник Ураза-байрам. Об этом заявил на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

Религиозный праздник, который по традиции отмечается в последний день священного месяца Рамадан в этом году выпадает на 25 мая. В республике он объявлен праздничным и нерабочим днем.

- Как всегда праздник сопровождается массовыми богослужениями в мечетях с большим количеством верующих. Мы проводили консультации с нашими духовными лидерами и, спасибо им огромное, нашли здесь понимание. В соответствии с указом о введении режима повышенной готовности, массовые сборы мы запретили. Совместно мы приняли решение, что предлагаем проведение праздничных богослужений в режиме онлайн трансляций, - заявил Хабиров.

По его словам, у республики уже есть печальный опыт проведения массовых богослужений во время Пасхи. Тогда после посещения церквей начались вспышки заболевания коронавирусом.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЗВРАЩАЮТ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

В завершении доклада министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин передал слово депутату Курултая Римме Утяшевой. Она как врач попросила главу республики вернуть старшее поколение на самоизоляцию. В данном случае речь идет о лицах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – то есть людях, находящихся в группе риска по коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров в ответ заявил, что соответствующее решение он уже принял и указ будет подписан в ближайшее время.

- Указ мы подготовили, с учетом мнения врачей мы его подкорректируем и в течение часа он будет подписан. Что будет в указе: социальная изоляция для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Этот указ будет содержать две рекомендательные нормы: работающие 65+ уходят на удаленный режим работы, и мы рекомендуем органам полиции в ходе рейдов обращать внимание на людей этого возраста и рекомендовать им соблюдать режим самоизоляции, – подчеркнул глава Башкирии.

Напомним, ранее для пожилых людей был введен комендантский час. Согласно ограничительной мере, им запрещается выходить из дома в период с 18:00 до 6:00. Теперь им вовсе рекомендуют оставаться дома.