2020-05-17T17:35:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые из Уфы дали прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в России

По мнению специалистов, страна вышла на плато
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) дали прогноз по развитию эпидемии COVID-19 в регионах.

Согласно их анализу, страна прошла пик эпидемии и выходит на плато. В ближайшее время число новых случаев заражения коронавирусом в России будет колебаться в пределах 10-11 тысяч. Вместе с тем ученые отмечают, что из-за большой территориальной протяженности плато в России будет более затяжным, нежели в других странах.

АКТИВНЫХ СЛУЧАЕВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Аналитики отмечают, что темпы роста активных случаев коронавируса заметно снизились. К активным, ученые относят пациентов, в данный момент переносящих болезнь. Снижение их роста они объясняют растущим числом выздоровевших.

- На выздоровления сказался “эффект праздников”, хорошо известный врачам работающим в стационарах: перед самыми праздниками число выздоровевших выросло на 15-20% по сравнению со средними приростами этого же показателя за другие дни в отдельных регионах России, - отмечается в прогнозе.

Развитие эпидемии коронавируса в регионах идет, по их наблюдениям, по оптимистическому сценарию. Если не учитывать основные очаги эпидемии, к которым относится Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Мурманская области, то очевидно, что число выздоровевших от коронавируса растет быстрее, чем число заболевших.

В небольших регионах развитие инфекции удалось взять под контроль, однако в ряде субъектов ситуация остается напряженной. Так, в регионах, где число активных случаев инфицирования 1200-1500 человек и выше, наблюдается экспоненциальный этап развития эпидемии. Исключение составляет только Краснодарский край, где число выздоровевших растет быстрее, чем новых заразившихся, а также Мурманская область, где рост числа активных случаев замедлился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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