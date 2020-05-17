2020-05-17T13:30:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 18 мая 2020 года: число заразившихся превысило 2000 человек

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 18 мая 2020 года, что известно на данный момент
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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«КПУфа» продолжает следить за развитием ситуации по коронавирусу в Башкирии. К утру 18 мая 2020 года новую инфекцию диагностировали уже у 2061 человека. За минувшие 24 часа прирост составил 98 человек. 651 человек благополучно выздоровел.

В Минздраве Башкирии сообщают, что в стационарах республики проходят лечение 625 заразившихся, 34 пациента на данный момент в тяжелом состоянии. К счастью, смертей от ковида за сутки зарегистрировано не было.

ГДЕ ЛЕЧАТ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Больше всего пациентов с диагнозом COVID-19 размещено в уфимских клиниках - всего их около 300 человек. Основной центр помощи больным коронавирусом сейчас - больница №18 Уфы, где лечатся 83 человека. Еще 55 пациентов лежат в клинике БГМУ и 38 в ГКБ №5.

Следующий после Уфы город-лидер по числу пациентов с коронавирусом - Нефтекамск. В местной городской больнице размещены 70 заразившихся.

Около четырех десятков пациентов лечатся в больницах Стерлитамака. Большинство из них лежат в больнице №14 - 19 человек.

Кроме того, 26 пациентов с коронавирусом находятся в городской больнице Салавата.

КАРАНТИН ОКОНЧЕН

Для первой группы вахтовиков, прибывших в Башкирию с Чаяндинского месторождения в Якутии, закончился двухнедельный карантин в обсерваторе. Рабочим разрешили вернуться в свои дома - для этого к обсерватору в Абзелиловском районе подогнали автобусы. К своим родным поехали 200 человек.

Всего район принял четыре сотни вахтовиков. По словам замглавы местной администрации Руслана Юсупова, лишь у семи из них анализы на коронавирус дали положительный результат. Этих семерых направили в Белорецкую больницу, а их контактных лиц - в Аскаровскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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